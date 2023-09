Camila Giorgi piccante in Messico: l’ultima foto fa sognare i tifosi

Camila Giorgi in questi giorni sta dando proprio il meglio di sé. L’ultima foto condivisa su Instagram ha fatto scatenare tutti.

Oltre a mettere tutta se stessa in campo, Camila Giorgi in questi giorni sta dando il meglio di sé sui social. La tennista al momento si trova in Messico, dove si sta tenendo il torneo di Guadalajara. Sempre molto attiva sui social, non perde mai occasione per sorprendere i suoi seguaci con scatti da far girare la testa: l’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram è assolutamente mozzafiato.

Camila Giorgi è senza dubbio una delle tenniste italiane più famose e apprezzate dagli appassionati. Classe 1991, nata a Macerata, si è fatta strada dimostrando di avere un notevole talento fin da giovanissima. Dopo un’ottima carriera juniores, nel 2006 è approdata nelle competizioni professionistiche riscuotendo molto presto un enorme successo.

Nel corso della sua carriera, si è aggiudicata la vittoria di quattro tornei WTA, tra i quali spicca il Canada Open del 2021. In seguito ad un periodo fatto di diversi alti e bassi, la giocatrice è tornata più agguerrita che mai portando a casa un importante traguardo dall’inizio del nuovo anno. Camila, infatti, ha trionfato al torneo di Mérida avendo la meglio contro l’avversaria Rebecca Peterson.

Camila Giorgi alla conquista del Messico, il selfie in ascensore è sensazionale

Nelle scorse settimane Camila Giorgi ha preso parte degli US Open, dai quali è stata tuttavia eliminata al primo turno. Ora la tennista si trova in Messico, in occasione del prestigioso torneo di Guadalajara. Insieme a lei, tantissime altre stelle della disciplina pronte a sfidarsi e dare il massimo in campo.

La Giorgi, però, in questi giorni non sta facendo parlare di sé solamente per i match disputati. La splendida giocatrice non è di certo nuova alle attenzioni dei fan, che ha saputo conquistare grazie al suo talento e ai successi ottenuti, ma anche per merito del suo fascino.

Camila, infatti, è dotata di una bellezza che non è mai passata inosservata e da ormai diverso tempo si è affermata come una vera diva sui social. Qui non si limita a condividere foto che la mostrano in campo. Sempre molto attiva online, l’atleta delizia quotidianamente i fan con scatti in cui è possibile ammirarla in tutta il suo splendore.

E dopo averli lasciati a bocca spalancata sfoggiando una mini-gonna da far girare la testa, nelle scorse ore è tornata a far sognare gli ammiratori con un selfie in cui mette ancora una volta in evidenza la sua meravigliosa silhouette. Nella foto, indossa una camicetta bianca abbinata ad una gonna svasata di colore blu: in quanti si sono rifatti gli occhi davanti a tanta meraviglia?