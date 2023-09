I pronostici del weekend (23-24 settembre) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, in campo anche l’Eredivisie olandese.

Terminata la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League, inizia un tour de force per i principali campionati d’Europa, in particolare per la Serie A con tre turni di campionato in poco più di una settimana.

Milan e Inter non dovrebbero avere problemi contro Verona ed Empoli, vittorie in arrivo anche per altre big tra Liga, Bundesliga e Ligue 1: Barcellona, Bayer Leverkusen e PSG non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti.

Le altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi ci sono Bayern Monaco-VfL Bochum, Manchester City-Nottingham Forest, Liverpool-West Ham, Arsenal-Tottenham e Bayer Leverkusen-Heidenheim. Tra le sfide da almeno un gol per squadra occhio invece a Sassuolo-Juventus, Udinese-Fiorentina, Ajax-Feyenoord, Borussia Dortmund-Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach-Lipsia.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-VfL Bochum, Bundesliga, sabato 15:30

• Manchester City-Nottingham Forest, Premier League, sabato 16:00

• Liverpool-West Ham, Premier League, domenica 15:00

• Arsenal-Tottenham, Premier League, domenica 15:00

• Bayer Leverkusen-Heidenheim, Bundesliga, domenica 15:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Milan (in Milan-Hellas Verona, Serie A, sabato 15:00)

• Inter (in Empoli-Inter, Serie A, domenica 12:30)

• Barcellona (in Barcellona-Celta Vigo, Liga, sabato 18:30)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Heidenheim, Bundesliga, domenica 15:30)

• PSG (in PSG-Marsiglia, Ligue 1, domenica 20:45)

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Juventus, Serie A, sabato 18:00

• Udinese-Fiorentina, Serie A, domenica 15:00

• Ajax-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30

• Borussia Dortmund-Wolfsburg, Bundesliga, sabato 15:30

• Borussia Mönchengladbach-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30