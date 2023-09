Parma-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Parma-Sampdoria è valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Undici gol fatti e soprattutto uno solo subito: Il Parma dopo cinque giornate è primo in classifica con tredici punti. E la legnata inflitta al Catanzaro la scorsa settimana ha mandato un segnale importante a tutto il campionato: la truppa di Pecchia è una delle maggiori candidate alla promozione diretta. Ci sta. Senza dubbio. Le qualità ci sono.

Male, malissimo, invece la Sampdoria di Andrea Pirlo: i liguri cercavano uno scossone contro il Cittadella nel posticipo e invece ci hanno rimesso le penne. Solamente due punti in classifica – uno era di penalizzazione – e la sensazione di una squadra ancora in costruzione, che ha troppe paure, e che non riesce ad esprimersi come potrebbe con gli uomini che ci sono a disposizione. Sì, tutto al contrario di quello che finora è riuscito a fare il Parma che di conseguenza è ampiamente favorito per la vittoria finale.

Come detto prima la squadra di Pecchio ha subito solamente un gol in questo inizio di stagione. Uno solo. Pensare che possa andare sempre così è impossibile, quindi il colpo “clamoroso” potrebbe essere appunto una vittoria della capolista con una rete almeno messa a segno dagli uomini di Pirlo. Sì, potrebbe andare proprio così.

Come vedere Parma-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Parma-Sampdoria è in programma domenica 24 settembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Sampdoria

Match, quindi, da almeno tre reti complessivi. Un match che dovrebbe, pure, regalare almeno una rete per squadra. Ma per i tre punti non ci sono dubbi, la squadra di Pecchia è ampiamente favorita e non dovrebbe avere nessun tipo di problema a portare a casa l’ennesima vittoria di questo avvio di stagione.

Le probabili formazioni

PARMA (4-1-4-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Ansaldi; Estevez; Partipilo, Sohm, Hernani, Benezyczack; Colak.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Ricci, Verre; Pedrola, La Gumina, Borini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1