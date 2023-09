Gratta e vinci, altro che truffa: non sapeva di poterlo fare

Gratta e vinci, non si trattava di uno scherzo di cattivo gusto, come invece aveva pensato: se solo lo avesse saputo…

È stata lanciata lo scorso febbraio, ma ha già cambiato la vita a un sacco di persone. In appena sette mesi, pensate un po’, grazie ad essa sono già stati vinti 61 milioni di dollari in totale. Il che comprova quanto fortunata sia questa nuova serie di Gratta e vinci, che non a caso ha fatto impazzire i giocatori degli Stati Uniti.

Parliamo del Millionaire’s Club, un grattino che proprio nei giorni scorsi ha reso ricco un uomo del Michigan. Il Gastone della situazione si era recato presso una stazione di servizio Citgo, nel comune di Grand Rapids, e lì aveva deciso di acquistare un tagliando. Voleva comprarne uno da 50 dollari, ma non ce n’erano più disponibili. Per questo motivo, aveva deciso di “accontentarsi” di un biglietto del costo di 30 dollari, uno della serie Millionaire’s Club, appunto. Non avrebbe mai potuto immaginare che un grattino più economico di quelli che era solito comprare potesse riservargli una sorpresa tanto grande.

Una volta tirata fuori una monetina e grattato via la patina argentata, l’uomo della contea di Kent ha pensato che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Non poteva credere al fatto che quel biglietto contenesse sul serio il premio da 4 milioni di dollari che si era appena materializzato lì, in mezzo a numeri e simboli. E quello che ha fatto subito dopo testimonia ampiamente il suo scetticismo.

Gratta e vinci, era più facile di quanto pensasse

“La prima cosa che ho fatto – ha raccontato il vincitore, che preferisce rimanere anonimo, alla Michigan’s Lottery – è stata chiamare mio fratello. Mi ha detto di assicurarmi che non fosse uno di quei biglietti della lotteria scherzosa, quindi l’ho girato e ho letto attentamente le scritte in piccolo sul retro”.

Non sembrava esserci nulla di strano, in quelle scritte. Pareva, piuttosto, che fosse tutto nella norma. In quel momento, l’uomo del Michigan ha iniziato a realizzare che forse non si trattava di uno scherzo. Che era tutto vero. Per togliersi il dubbio una volta per tutte, ha addirittura chiamato il quartier generale della Lotteria istantanea, cosicché qualcuno potesse dargli una conferma ufficiale. Solo a quel punto si è convinto della veridicità di quel biglietto ed è corso ad incassare la vincita.

Se solo avesse saputo che esistono delle app che permettono di scansionare il codice a barre dei biglietti e di scoprire seduta stante se siano vincenti o meno, probabilmente avrebbe risparmiato un sacco di tempo. E non si sarebbe arrovellato il cervello come, invece, ha fatto.