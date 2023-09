Tennis, l’abito sottoveste ti farà perdere la testa: più stretto non si può

Tennis, il verdetto della giuria è pronto: quell’abito le sta d’incanto. Curve a tutto schermo e pioggia di like per lei.

Non si può certo dire che Nick Kyrgios non abbia un ottimo gusto, in fatto di donne. Era un farfallone, per cui ne ha avuto diverse e dobbiamo ammettere, oggettivamente, che erano una più bella dell’altra. Ora ha messo la testa a posto, ma il suo passato, dal punto di vista amoroso, è stato piuttosto turbolento.

Senza andare troppo a ritroso, iniziamo col dire che una delle ragazze più belle con cui ha fatto coppia fissa per qualche tempo è Ajla Tomljanovic. La stessa Ajla che qualche tempo dopo la rottura con il bad boy australiano si è poi fidanzata con Matteo Berrettini, dal quale si è separata all’incirca un anno e mezzo fa. La nativa di Zagabria e il campione di tennis di Canberra sembravano molto affiatati, ma il modo in cui è finita fra loro ha sempre suggerito che Nick l’avesse fatta grossa. Lei, copione poi ripetutosi all’indomani dell’addio a Berrettini, aveva cancellato dal suo profilo social ogni traccia di quella storia. Come se fosse arrabbiata al punto tale da volerla rimuovere definitivamente.

Non era finita nel migliore nei modi, per la verità, neanche fra Kyrgios e la collega russa Anna Kalinskaya, che dopo averlo lasciato aveva parlato di lui come di una “cattiva persona”. In quel caso, è assai probabile che aver provocato la frattura fosse stato un tradimento da parte del tennista australiano, che aveva ammesso di avere un piccolo vizio: quello di andare a letto con le sue fan.

Tennis, specchio specchio delle mie brame: è lei la più sexy del reame

Quel bad boy, che è solo apparentemente duro e sicuro di sé, in ogni caso non esiste più. Il Nick di oggi è un ragazzo che si è lasciato alle spalle un periodo molto buio e che finalmente sembra aver trovato un po’ di pace tra le braccia di Costeen Hatzi.

Lei, che caratterialmente è l’opposto di lui, lo ha conquistato con la sua dolcezza e con la sua calma. Nonché con la sua bellezza, non avendo davvero nulla da invidiare, in termini di fascino, alle donne che hanno scandito il passato del finalista di Wimbledon 2022.

La splendida Costeen è molto attiva sui social network ed è solita postare molto frequentemente foto e video dei suoi bellissimi look. E proprio nelle ultime ore ha condiviso con i suoi follower, sempre più numerosi, qualche “estratto” di una seduta di shopping. Non sappiamo se alla fine lo abbia acquistato o meno, ma bisogna ammettere che l’abito sottoveste floreale che sfoggia in questo scatto le sta d’incanto, non fosse altro per il modo in cui segna le sue curve stratosferiche. Un outfit da 10 e lode. Un outfit da Slam.