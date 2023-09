Stoccarda-Darmstadt, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Stoccarda-Darmstadt è una partita valida per la quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Per una notte lo Stoccarda potrebbe guardare tutti dall’alto verso il basso. No, non è uno scherzo: gli svevi in queste prime giornate di Bundesliga stanno tenendo un ritmo da big – difatti hanno un solo punto in meno del Bayern Monaco, primo in classifica insieme al Bayer Leverkusen – vincendo tre partite e perdendone (male) solamente una.

Impressiona anche il numero di gol segnati: per ora sono 14 e significano miglior attacco del campionato. Dati che testimoniano l’ottimo lavoro che sta facendo il tecnico Sebastian Hoeness: già lo scorso anno l’ex allenatore dell’Hoffenheim ebbe il merito di portare in salvo uno Stoccarda che prima del suo arrivo stava colando a picco. È riuscito in qualche modo ad evitare la retrocessione diretta e successivamente ad aggiudicarsi il doppio spareggio promozione/retrocessione con l’Amburgo. I biancorossi nell’ultimo mercato hanno perso due titolarissimi come Endo e Mavropanos, trasferitisi rispettivamente al Liverpool e al West Ham, ma la scelta di puntare sull’attaccante Guirassy, prelevato dal Rennes, si sta rivelando azzeccata: l’ex rossonero ha realizzato già 8 gol ed è ovviamente capocannoniere della Bundesliga. Nessuno, neanche Harry Kane, ha avuto un impatto simile.

Stoccarda che, dopo la vittoria ottenuta sette giorni fa ai danni del Mainz (1-3), potrebbe incrementare il bottino di punti nel match casalingo con il Darmstadt.

La neopromossa, com’era prevedibile, ha faticato parecchio nelle prime partite ma contro il Borussia Monchengladbach, domenica scorsa, ha conquistato il suo primo punto. Una partita davvero incredibile, con la squadra di Torsten Lieberknecht che dopo mezz’ora era già in vantaggio di tre gol. L’espulsione di Maglica ad inizio ripresa, tuttavia, ha cambiato improvvisamente l’inerzia ed i Fohlen ne hanno approfittato segnando tre reti nel giro di 20 minuti. Una rimonta che potrebbe influire sul morale dei giocatori del Darmstadt.

Come vedere Stoccarda-Darmstadt in diretta tv e streaming

Stoccarda-Darmstadt è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non ci si può non fidare di questo Stoccarda, squadra completamente diversa rispetto allo scorso campionato. Gli svevi dovrebbero conquistare altri tre punti contro un Darmstadt che in trasferta ha vinto solo due volte nelle ultime 10 gare giocate fuori casa. Non è da escludere che anche stavolta i biancorossi segnino almeno due gol.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Darmstadt

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Stenzel, Anton, Zagadou, Ito; Karazor, Stiller; Silas, Millot, Führich; Guirassy.

DARMSTADT (3-5-2): Schuhen; Klarer, Gjasula, Isherwood; Nürnberger, Mehlem, Holland, Kempe, Karic; Pfeiffer, Skarke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1