Salernitana-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Frosinone è una partita valida per la quinta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

No, il Frosinone in zona Europa dopo le prime quattro giornate di campionato forse non se lo immaginava, nei più bei sogni, neppure il suo allenatore Eusebio Di Francesco.

Insieme al Lecce, quarto in classifica dietro a Inter, Juve e Milan, i ciociari sono la sorpresa di questo primo scorcio di Serie A. Una bella rivincita per il tecnico di origini abruzzesi, reduce da esperienze negative che avevano probabilmente fatto dimenticare quanto di buono fosse riuscito a fare con il Sassuolo oppure alla guida della Roma, quando portò i giallorossi fino alle semifinali di Champions League. Il suo Frosinone, che rispetto allo scorso anno ha rivoluzionato la rosa puntando su tanti giovani interessanti, è una squadra che sa osare ma lo fa in modo consapevole e che tende a non snaturarsi troppo, neppure davanti ad un avversario più forte. Dalla sconfitta all’esordio con il Napoli, dove già si erano intravisti alcuni aspetti positivi, i giallazzurri non hanno più perso battendo in casa Atalanta e Sassuolo (2-1 e 4-2) e pareggiando ad Udine.

Nell’anticipo della quinta giornata faranno visita ad una Salernitana alle prese con la sua prima crisi. Sì, possiamo tranquillamente definirla così visto che i granata non hanno ancora vinto e dopo i due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese si sono arresi sia al Lecce (2-0) che al Torino (0-3), senza quasi opporre resistenza. Campanelli d’allarme che Paulo Sousa non può sottovalutare e che non dipendono solo dal “caso Dia”, rientrato a Salerno dopo le incomprensioni con la società ma sempre indisponibile.

Salernitana-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Sousa conta di recuperare Dia, che ha ormai smaltito l’infortunio ed è pronto a riprendersi sulle spalle l’attacco della Salernitana. Probabilmente il tecnico lusitano gli concederà qualche minuto nella ripresa: dal 1′ dovrebbe partire uno dei nuovi acquisti, Ikwuemesi. Cabral sarà confermato sulla trequarti accanto a Candreva: nuova panchina per Kastanos.

Nel Frosinone è previsto qualche cambio a centrocampo: Di Francesco dovrebbe riproporre la mediana a tre, con la novità Brescianini. Assenti Gelli ed Harroui. Davanti Caso e Baez si contendono una maglia, in difesa invece è pronto al debutto dal 1′ Okoli.

Il pronostico

Partita molto delicata per la Salernitana, chiamata a reagire dopo due brutte sconfitte che per il momento la lasciano al penultimo posto in classifica. Il Frosinone avrò molta meno pressione addosso rispetto ai granata dopo l’ottimo inizio e potrebbe farsi bastare anche un punto. Alla luce dei problemi difensivi dei campani (5 gol subiti nelle ultime due partite) è probabile che i ciociari riescano a segnare almeno una rete all’Arechi.

Le probabili formazioni di Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Cabral; Ikwuemesi.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1