Monaco-Nizza, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-Nizza è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Dopo le prime cinque giornate in Ligue 1 davanti a tutti c’è il Monaco di Adi Hutter, che di punti ne ha collezionati 11, tre in più del favoritissimo Psg.

I monegaschi danno l’impressione di essere rinati sotto la nuova guida tecnica e gli innesti arrivati durante l’ultima sessione di mercato (Balogun, Zakaria, Singo, Salisu) sembrano aver già cambiato il volto di una squadra che lo scorso anno si è affievolita mese dopo mese, fino a chiudere fuori dalla zona Europa. Spaventosi soprattutto i numeri offensivi. Il club del Principato ha segnato la bellezza di 15 gol: fino al match con il Lorient della scorsa settimana non ne aveva mai realizzato meno di tre a partita. Qualche leggerezza difensiva di troppo, sette giorni fa, non gli ha consentito di restare a punteggio pieno: dopo aver rimontato il Lorient con i gol di Golovin e Balogun, il Monaco si è fatto riacciuffare dagli arancioneri all’ottavo minuto di recupero. Un pareggio (2-2) beffardo che non rende giustizia per quello che si è visto in campo, con gli uomini di Hutter capaci di dominare dall’inizio alla fine ma allo stesso tempo apparsi fin troppo spreconi.

Il Nizza ha fatto il colpaccio a Parigi

Vedremo come si comporterà l’attuale capolista con un’altra squadra che di ambizioni non ne ha certo poche: il Nizza, per quello che è il sentitissimo derby della Costa Azzurra.

I rossoneri arrivano dalla prestigiosa vittoria al Parco dei Principi del Psg, battuto 3-2 grazie ad una prestazione sontuosa dal punto di vista offensivo. Moffi (doppietta) e Laborde hanno regalato la seconda gioia stagionale al tecnico italiano Francesco Farioli, che sta iniziando a raccogliere i primi frutti del suo lavoro. Dopo un avvio in sordina – il campionato era cominciato con tre pareggi di fila – il Nizza ha iniziato a carburare: prima del successo contro i parigini ad arrendersi ai rossoneri era stato lo Straburgo, battuto con un netto 2-0.

Come vedere Monaco-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monaco e Nizza è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La partita del “Louis II” potrebbe regalare emozioni e spettacolo. Monaco e Nizza, oltre ad essere ancora imbattute, prediligono un calcio di tipo offensivo e possono contare su calciatori interessanti e di qualità. Entrambe dovrebbero segnare un gol per parte.

Le probabili formazioni di Monaco-Nizza

MONACO (3-4-3): Köhn; Singo, Maripan, Magassa; Vanderson, Camara, Fofana, Caio Henrique; Minamino, Ben Yedder, Golovin.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Laborde, Moffi, Diop.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2