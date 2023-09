PSG-Nizza, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Nizza è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Dopo i tentennamenti iniziali, seguiti dal solito rumore di fondo, il “nuovo” Psg sembra aver ingranato. Le vittorie consecutive contro Lens e Lione hanno riportato il sereno nella capitale francese: due successi convincenti, in cui il club campione di Francia, oltre alla sua stella Mbappé, ha ritrovato anche i gol (sette complessivi dopo averne realizzato uno solo nelle due gare precedenti).

Si sono visti pure i primi sprazzi della filosofia di gioco di Luis Enrique, il tecnico spagnolo che in estate ha preso il posto di Christophe Galtier, esonerato nonostante la vittoria del campionato. Ma la differenza, ovviamente, l’ha fatta l’ex Monaco, a riprova del fatto che ci sia un Psg con Mbappé ed un altro senza Mbappé. L’asso della nazionale francese, protagonista suo malgrado di un’estate a dir poco turbolenta a causa del rifiuto di firmare il rinnovo, non appena è stato reintegrato è tornato a fare il bello e il cattivo tempo: contro il Lione, prima della sosta, ha messo a segno un’altra doppietta, la seconda di fila dopo quella contro il Lens. Sono già cinque i gol di Mbappé in questo primo scorcio di Ligue 1, se aggiungiamo il rigore trasformato a Tolosa nella seconda giornata (1-1). Il Psg, con un bottino di due pareggi ed altrettante vittorie, è tra le squadre ancora imbattute ma ha due punti in meno del Monaco capolista.

Due squadre ancora imbattute

Durante la pausa per gli impegni delle nazionali ha detto addio anche ad un altro pilastro dell’ultimo decennio, l’italiano Verratti, finito all’Al-Arabi in Qatar. Ennesima cessione in un’estate che ha visto partire i vari Messi e Neymar, finiti nell’occhio del ciclone.

Non ha incassato sconfitte neppure il Nizza, altro club che in estate ha cambiato allenatore, affidandosi al promettente Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri del Sassuolo dalle idee decisamente innovative. I rossoneri, terminata la fase di rodaggio – tre pareggi consecutivi con Lille, Lorient e Lione – hanno conquistato il primo successo due settimane fa, battendo 2-0 lo Strasburgo ed offrendo una prestazione molto convincente.

Come vedere PSG-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Nizza è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un altro test probante per il Psg, ma questa volta c’è l’incognita dei nazionali rientrati solo qualche giorno prima della partita dopo i vari impegni in giro per l’Europa e per il mondo. Per il Nizza, squadra ancora in divenire, il Parco dei Principi è tuttavia un campo tradizionalmente ostico: nessuna vittoria dei rossoneri dal lontano 2009. Motivo per cui immaginiamo un altro successo del Psg, in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di PSG-Nizza

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui; Laborde, Moffi, Diop.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1