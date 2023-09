I pronostici di venerdì 15 settembre: Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B

I pronostici di venerdì 15 settembre: terminata la sosta per le nazionali si riparte con gli anticipi di Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Serie B.

Finita la sosta per le partite delle nazionali, ripartono finalmente i principali campionati europei. E con alle porte la prima giornata della fase a gironi di Champions League questo venerdì scenderanno in campo anche delle big, ovvero Bayern Monaco e PSG. In Bundesliga i campioni di Germania dovranno fare molta attenzione allo scatenato Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, rinforzato dagli arrivi di Xhaka, Grimaldo e Boniface.

I gol non dovrebbero mancare né sono da escludere sorprese nel risultato finale. Impegno sulla carta più agevole in Ligue 1 per il PSG contro il Nizza di Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri del Sassuolo dalle idee decisamente innovative. PSG favorito in un match da almeno un gol per parte.

Pronostici altre partite

Promettono almeno un gol per squadra i due anticipi di Serie B e Championship Venezia-Spezia e Southampton-Leicester. Nella Primeira Liga portoghese vittoria in arrivo per il Porto in casa dell’Estrela Amadora.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra e almeno tre gol complessivi in Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Porto (in Estrela Amadora-Porto, Primeira Liga, ore 20:15)

• PSG (in PSG-Nizza, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Paderborn-Wehen, Zweite Liga, ore 18:30

• Jong Ajax-Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00

• PSG-Nizza, Ligue 1, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Jong PSV- De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00

• Venezia-Spezia, Serie B, ore 20:30

• Southampton-Leicester, Championship, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 20:30)