Venezia-Spezia, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Spezia è una partita della quinta giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Se l’obiettivo del Venezia sono i playoff, allora il tecnico dei lagunari Paolo Vanoli può essere soddisfatto dell’andamento della sua squadra nelle prime giornate di campionato.

Gli arancioneroverdi sono partiti con il piede ben pigiato sull’acceleratore, dimostrando fin da subito di voler puntare in alto attraverso un gioco offensivo e mai rinunciatario: due pareggi e due vittorie, finora, per Pohjanpalo e compagni. Con i se e con i ma, si sa, non si va da nessuna parte ma se non avessero sbagliato qualche occasione di troppo contro Cosenza (1-1) e Cittadella (0-0), a quest’ora sarebbero a punteggio pieno e guarderebbero tutti dall’alto verso il basso. Insomma, l’effetto Vanoli – tecnico che lo scorso anno riuscì, da subentrato, a portare il Venezia dai bassifondi della classifica a giocarsi la postseason – non si è in alcun modo esaurito. Sta facendo fatica ad adattarsi alla categoria invece lo Spezia, che farà visita ai lagunari nell’anticipo della quinta giornata.

I liguri, retrocessi dalla massima serie, non solo non hanno ancora assaporato la gioia dei tre punti e sono reduci da ben due sconfitte di fila con Catanzaro e Como. L’unico punto è arrivato grazie al pareggio, all’esordio, in casa del Sudtirol (3-3). Lo Spezia, ad ogni modo, ha giocato una gara in meno rispetto al Venezia, dovendo recuperare il match con il Lecco originariamente in programma nella seconda giornata.

Venezia-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Pohjanpalo e Joronen sono stati impegnati con la nazionale finlandese ma dovrebbero comunque essere a disposizione di Vanoli, che li schiererà dal 1′. Il dubbio del tecnico arancioneroverde è legato alla presenza di Tessmann, reduce dalla trasferta negli Usa.

Emergenza in difesa invece per Massimiliano Alvini, tecnico dello Spezia. Sono infortunati sia Hristov che Muhl: con ogni probabilità, di fianco a Nikolaou, giocherà Gelashvili.

Come vedere Venezia-Spezia in diretta tv e in streaming

Venezia-Spezia è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Penzo” di Venezia. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Non sappiamo se le due settimane di sosta abbiano fatto bene allo Spezia ma la sensazione è che i liguri dovranno rimandare anche a Venezia l’appuntamento con i primi tre punti. I lagunari sono in gran forma, creano tanto e potrebbero approfittare delle assenze in difesa della squadra di Alvini. Si profila, dunque, un altro match spettacolare, come quello andato in scena un mese fa in Coppa Italia e vinto ai rigori dallo Spezia (2-2).

Le probabili formazioni di Venezia-Spezia

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Ellertsson, Tessmann, Busio; Pierini; Johnsen, Pohjanpalo.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Gelashvili, Nikolaou, Reca; Bandinelli, Esposito, Zurkowski; Verde, Moro, Antonucci.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2