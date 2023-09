Lione-Psg, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Lione-Psg è una partita della quarta giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Il quarto turno del campionato francese si chiude domenica sera con quella che di solito è una delle partite più sentite: la sfida tra il Lione di Blanc e il Psg di Luis Enrique. Insomma, un big match. Due squadre che però hanno iniziato la propria stagione non al massimo. Ad esempio, i padroni di casa, dopo le prime tre giornate, hanno raccolto solamente un punto.

Ci si aspettava di più anche dalla maggiore candidata alla vittoria finale del campionato, la formazione allenata dall’ex selezionatore della nazionale spagnola: invece il Psg, anche per via dei problemi interni con Mbappé e con una squadra davvero rivoluzionata – Verratti, ad esempio, potrebbe pure andare via – è partito con il freno a mano tirato. Cinque punti in tre partite, frutto di due pareggi e di una sola vittoria. Ma ovviamente, anche per quelle che sono le qualità delle due squadre che scenderanno in campo, sono gli ospiti i favoriti.

Ritrovato il migliore talento francese dell’ultimo decennio e probabilmente anche prossimo pallone d’oro, Luis Enrique ha iniziato a lavorare avendo almeno l’idea di quella che dovrebbe essere la rosa per questa stagione. Sono state davvero molteplici le voci di mercato che hanno interessato i parigini e questo non ha fatto altro che aumentare le difficoltà dell’allenatore che ha accettato questa sfida così importante: perché sappiamo benissimo tutti che l’obiettivo è quello di vincere la Champions League, in Patria ormai non c’è quasi più gusto. Ma ovviamente non si può pensare di non vincere il campionato, ecco perché i parigini cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti.

Come vedere Lione-Psg, in diretta tv e in streaming

Lione-Psg è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la quarta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Psg favorito e che dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria prima di andare alla sosta. La squadra di Luis Enrique, nel big match della quarta giornata del campionato francese, vuole trovare la seconda affermazione del proprio campionato. E siccome la squadra di Blanc non è che se la stia passando al meglio, è altamente probabile bottino pieno per gli ospiti.

Le probabili formazioni di Lione-Psg

LIONE (4-3-3): Riou; Mata, Diomande, Caleta-Car, Tagliafico; Tolisso, Lepenant, Caqueret; Nuamah, Kadewere, Cherki.

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Asensio, Mbappe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3