Al Nassr-Al Ahli, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Nassr-Al Ahli è una partita della settima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Il big match di giornata. Quello che mette in palio punti pesantissimi per la classifica. Quello che vede scendere in campo dei campioni che fino a pochi mesi fa hanno vinto in Europa. O che ci sono andati vicini. Al Nassr-Al Ahli è davvero una partita importante, bella da vedere, visto che ci saranno Ronaldo, Firmino, Brozovic, Mané e Mahrez, solo per citarne alcuni.

Dopo un avvio di stagione un poco così Cristiano Ronaldo e soci hanno messo la marcia giusta, conquistando tra campionato e coppa la bellezza di 6 vittorie di fila. Adesso la testa del campionato è a sole quattro lunghezze, cosa che fino a poche settimane fa era una cosa utopica. Ma si sa, c’è bisogno di tempo soprattutto in quelle squadre che cambiano molto nel corso dell’anno. E adesso tutto sembra girare a gonfie vele.

E gira bene anche dall’altro lato, quello dell’Ahli, che forse ha superato il primo momento difficile della propria stagione dopo le cinque sberle prese da un clamoroso Al Fateh. In classifica le due formazioni sono divise, quindi, da soli tre punti. C’è odore di aggancio? Potrebbe essere, anche se una vittoria dell’Al Nassr è davvero difficile da pronosticare. Il fattore campo si va quasi a fare benedire in queste occasioni.

Sì, un poco favoriti partono sicuramente i padroni di casa, ma non più di tanto visto che comunque gli ospiti almeno un gol nel corso del match lo dovrebbero trovare. Quindi rimaniamo convinti di una questione: forse è il pareggio il risultato più probabile in questa partita.

Come vedere Al Nassr-Al Ahli in diretta tv e in streaming

La gara Al Nassr-Al Ahli, in programma giovedì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito in esclusiva i diritti su alcuni match del campionato saudita. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito dello stesso canale.

Il pronostico

Con gli attacchi che queste due squadre hanno la possibilità di schierare almeno una rete a testa la dovrebbero fare. Ronaldo da una parte e Firmino dall’altra sono uomini che hanno il gol nel sangue. Quindi occhio pure alla possibilità del marcatore come pronostico. Per il resto potrebbe uscire fuori un pareggio.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Ahli

AL NASSR (4-5-1): Alaqidi; Al Ghanam, Alamri, Laporte, Qassem; Al Khaibari, Brozovic, Mane, Otavio, Ghareeb; Ronaldo.

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Ibanez, Al Hamad, Al Ammar; Al Majhad, Kessie, Mahrez, Veiga, Saint-Maximin; Firmino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1