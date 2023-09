Gratta e Vinci, colpo da 2milioni di euro: identità svelata

Gratta e Vinci, il colpo è da 2milioni di euro piazzato in un piccolo paesino della Provincia di Rieti. L’identità è quindi già stata svelata

Immaginate di vivere in un piccolo paesino, dove tutti realmente conoscono tutti, e di decidere di comprare un Gratta e Vinci come molti altri compaesani, probabilmente, fanno. E immaginate di grattare 2milioni di euro. Praticamente è quello che è successo.

La super vincita, così come spiegato da Agimeg.it, è stata piazzata Vazia, piccolo centro in provincia di Rieti che conta meno di tremila abitanti. Quindi senza dubbio l’identità di questo fortunato vincitore è già stata svelata e con 2milioni di euro portati a casa potrebbe anche fare un regalo a tutto il paese. Sì, così starebbe tranquillo da amici, compari, parenti e tutto il resto della compagnia che quasi sicuramente si presenteranno a casa sua, o lo beccheranno in giro, per chiedere qualcosa. Si sa, tutti hanno sempre bisogno di soldi per qualunque motivo. Perché non dovrebbe succedere anche in questo caso? A parte gli scherzi, che poi tanto scherzi non sono, andiamo a vedere qual è stato il tagliando fortunato in questo caso e che ha permesso di portare a casa un bel gruzzoletto.

Gratta e Vinci, il colpo con il 50X

Agli onori della cronaca ci finisce il 50X, tagliando che quelli che decidono di sperare nel moltiplicatore conoscono molto bene. Ha un valore commerciale di 10euro e permette appunto di vincere fino a 2milioni di euro. Quello che è successo in questo caso.

Non si conoscono ulteriori dettagli della vincita centrata al Bambilar. Ma solamente si pensa – e questo è quasi fuori discussione – che possa essere un cliente abituale e quindi del paesino. Pensare in questo momento, ma anche in altri momenti, a quello che potrebbe essere un uomo o una donna di passaggio ci appare francamente difficile se non impossibile. Vabbè, siamo certi comunque e infine, che una birra o qualche bottiglia di champagne verrà offerta a tutti.