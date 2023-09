Kayla Simmons, la scollatura stordisce i fan: selfie vertiginoso

Kayla Simmons colpisce ancora: con quella scollatura, ha fatto girare la testa a molti fan. Il selfie è vertiginoso.

Da promessa della pallavolo a icona di sensualità e bellezza: Kayla Simmons è senza dubbio una delle pallavoliste più desiderate dai fan. Grazie al suo fascino irresistibile si è guadagnata una notevole popolarità, con un profilo Instagram seguito da 1 milione di follower, affermandosi come star dei social. Di recente, tra le sue storie, è apparso un selfie che ha fatto una strage di cuori vera e propria.

Lo sport ha attirato le sue attenzioni quando era solo una ragazzina. Così ha iniziato a praticare pallavolo, arrivando a militare nella Marshall University. Negli ultimi tempi, tuttavia, la meravigliosa Kayla Simmons sembrerebbe aver messo da parte il mondo del volley, prediligendo invece quello dei social. L’atleta, infatti, è un’affermata modella con un seguitissimo e costantemente aggiornato profilo Instagram.

Ogni giorno interagisce con i follower mostrandosi nella sua vita di tutti i giorni, tra post e storie che vengono puntualmente sommersi da like e commenti da parte degli utenti. Kayla si racconta attraverso i contenuti che condivide, scatenando sempre l’entusiasmo dei seguaci. Questi ultimi sono rimasti totalmente stregati dal suo fascino e, davanti alla sua bellezza, non si trattengono di certo con i complimenti.

Kayla Simmons e il selfie che ha lasciato tutti a bocca aperta: un aperitivo “bollente”

L’affascinante Kayla, da parte sua, si diverte a stuzzicare le fantasie degli user con scatti in cui sfoggia tutta la sua sensualità, senza paura di mettere le sue fantastiche curve in mostra. La pallavolista e modella è dotata di un fisico davvero mozzafiato, avvenente e scolpito, che esalta indossando completini succinti e bikini che mettono in evidenza il suo charme.

Al momento l’atleta si sta godendo un soggiorno in California insieme ad alcuni amici. Nonostante la vacanza, non si dimentica mai di tenere aggiornati i fan, con video e foto in cui condivide gli attimi più salienti del viaggio. Tra le sue storie, nelle scorse ore, è apparso uno scatto in particolare che non è passato inosservato e, anzi, è stato parecchio apprezzato dagli attenti seguaci della modella.

Kayla ha portato i fan con sé nel corso di un aperitivo in compagnia. Su Instagram, infatti, ha fatto vedere a tutti il tagliere sfizioso che si è gustata. Ma ciò che più ha attirato le reazioni dei follower, è stato il selfie nel quale la pallavolista ha voluto mostrare il calice di vino che stava sorseggiando. Impossibile, per gli utenti, non notare le sue forme meravigliose, vista la scollatura vertiginosa della sua t-shirt. Uno spettacolo sensazionale.