Apollonia Llewellyn, la regina della boxe in corsetto e autoreggenti: social in tilt

Apollonia Llewellyn, la meravigliosa regina della boxe ha mandato i social in tilt con il suo ultimo scatto: in corsetto e autoreggenti è mozzafiato.

I social hanno perso completamente la testa per lei. Classe 1999, originaria del Regno Unito, si è fatta conoscere come reginetta della boxe conquistando tantissimi appassionati della disciplina e non solo. Con la sua bellezza e il suo fisico da togliere il respiro, Apollonia Llewellyn, ha fatto breccia nel cuore di migliaia e migliaia di utenti che, sui social, la seguono con dedizione giorno dopo giorno.

La modella deve la sua impressionante notorietà al suo ruolo di “boxing ring girl”. Apollonia Llwellyn ha fatto colpo sugli spettatori sfilando con classe e sensualità sopra ai ring tra un match di boxe e l’altro. Le foto che condivide sui social, poi, hanno contribuito notevolmente alla sua ascesa portandola a consacrarsi come uno dei volti legati al pugilato più amati degli ultimi tempi.

Nonostante la sua giovane età, Apollonia ha dimostrato fin da subito di avere le idee ben chiare. La seguitissima “boxing ring girl” si è fatta strada affermandosi come modella e riscuotendo un successo davvero incredibile. Su Instagram può vantare un profilo da oltre 500 mila follower. E lo stesso vale per i suoi account di Facebook (dove ha più di 5 milioni di fan) e TikTok (con quasi 700 mila seguaci).

Apollonia Llewellyn, il selfie allo specchio è da far girar la testa: sensualità e fascino da vendere

La meravigliosa Llewellyn sa bene come attirare le attenzioni dei fan. Gli scatti e i video che condivide online sono uno più provocante dell’altro e rimanere indifferenti davanti ai suoi contenuti da urlo non è proprio possibile. Con il suo sguardo profondo e i suoi occhi azzurri ha stregato molti follower, ai quali finisce sempre col dare il colpo di grazia nelle immagini in cui mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

Ad aver perso la testa per lei, lo abbiamo capito, sono in tanti. Apollonia, da parte sua, è sempre pronta per sorprendere i follower e non si tira mai indietro dallo stuzzicare le loro fantasie. Di recente, la modella ha lasciato tutti a bocca spalancata con un sensualissimo selfie scattato davanti allo specchio, nel quale indossa solamente un corsetto nero in latex e autoreggenti.

I capelli biondi cadono sciolti sulle sue spalle, mentre posa con tutto il suo charme. Impossibile resistere davanti ad una visione simile. La Llewellyn è un vero e proprio sogno per i suoi molti e affezionati seguaci, che non si sono di certo trattenuti nelle loro reazioni alla foto.