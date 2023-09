Formazioni ufficiali Real Sociedad-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Real Sociedad-Inter: le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Champions League.

Tutto pronto allo stadio Anoeta di San Sebastian per il match di Champions tra Real Sociedad ed Inter. Appuntamento molto importante per i nerazzurri, che vogliono consolidare il loro straordinario momento di forma allungando la striscia di risultati utili consecutivi. Primo scorcio di stagione esaltante per la compagine di Simone Inzaghi, che in occasione della sfida con la Real Sociedad, eccezion fatta per l’assenza di Calhanoglu, si affida all’undici che sta fornendo importanti garanzie.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Barrenetxea, Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Martinez.

Real Sociedad-Inter, il pronostico marcatori

Autore di una prima parte di stagione assolutamente esaltante, Lautaro Martinez vuole partire con il piede giusto anche in Champions League. Il bomber argentino, a secco nel derby, è apparso comunque in grandissima forma. La Real Sociedad molto probabilmente proverà a tenere relativamente basso il baricentro; ragion per cui le sgasate di Lautaro Martinez potrebbero rappresentare un’ottima chiave di volta per aprire la scatola difensiva degli spagnoli che, se attaccati in verticale, hanno messo in mostra delle lacune. Il capitano dell’Inter è uno dei candidati più autorevoli ad imprimere il suo sigillo ma occhio agli inserimenti dei centrocampisti. Stuzzica e non poco l’opzione che porta a Nicolò Barella, che magari con un tiro da fuori potrebbe pescare il jolly ed indirizzare subito la sfida.

Real Sociedad-Inter, probabili ammoniti e tiratori

Mkhitaryan e Dumfries hanno tutte le carte in regola per scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. L’armeno e l’olandese vivono uno stato di forma esaltante e dovrebbero rendersi protagonisti anche nella prima gara di Champions. Chiaramente i padroni di casa non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e proveranno a capitalizzare quelle occasioni che dovessero presentarsi. A tal fine occhio a Zubimendi e Kubo, che in tempi e in modi diversi hanno dimostrato di poter far male dalla media-lunga distanza. Opzioni tiratori da non trascurare.

Per quanto concerne gli ammoniti, invece, Traoré, Marino ed Asllani sembrano essere i candidati più autorevoli a finire sul taccuino del direttore di gara. I due difensori della Real Sociedad, se presi d’infilata, potrebbero vedersi costretti a spendere un cartellino. L’ex Empoli, invece, potrebbe pagare lo ‘scotto’ della prima gara stagionale su un campo sicuramente non facile. Lecito attendersi un inizio piuttosto contratto da parte del giovane regista nerazzurro.