Gratta e Vinci, non prendete più questi cinque tagliandi. La decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è ufficiale

Il mondo dei Gratta e Vinci è sempre in continua evoluzione. In giro ce ne stanno sempre di nuovi e e alcune volte arrivano pure delle decisioni che vanno in maniera opposta. Vale a dire quelle di non dare più la possibilità agli utenti di acquistarne alcuni, perché magari non hanno reso nelle vendite come erano le aspettative.

E in questo caso ovviamente vi spieghiamo appunto questo, visto che la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è ufficiale e non permetterà di comprare più cinque tipi di Gratta e Vinci che si potevano trovare, comunque, solamente online e non nei vari punti vendita autorizzati nelle varie città. I cinque tagliandi in questione sono “Sfida la Sorte”, “Puntata Vincente”, “Moltiplica la Fortuna”, “Top 1000” e “Top 2000”. Decisione ufficiale quindi che di conseguenza tocca un altro tasto, quelle delle vincite. Infatti se qualcuno ha piazzato un colpo superiore ai 10mila euro con uno dei biglietti citati sopra, farebbe bene a presentarsi per riscuotere la vincita, e anche in tempi brevi.

Gratta e Vinci, ecco come fare per riscuotere la vincita

Come fare lo spiega sempre la delibera ufficiali dell’agenzia che gestisce il gioco istantaneo, e non solo, in Italia. Sottolineando nel dettaglio tutto quello che c’è da fare. E che noi adesso vi riportiamo sotto a questo articolo.

“I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie di cui all’art. 1, di importo superiore a euro 10.000,00, dovranno chiederne il pagamento presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello dell’Istituto di credito Intesa Sanpaolo, mediante la presentazione della stampa di un promemoria della pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata e secondo le altre modalità previste dall’articolo 12, commi 5 e 6, del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011. La richiesta di pagamento di tali vincite va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni decorrenti dal 18 settembre 2023, data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, www.adm.gov.it, e cioè entro il 02 novembre 2023″. Questo il contenuto. Tutto chiaro sì?