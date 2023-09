Atalanta-Rakow è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’Atalanta ritrova l’Europa dopo un anno senza coppe: non è la Champions la competizione che questa volta giocheranno gli orobici ma l’Europa League, conquistata grazie al quinto posto nell’ultima Serie A. La Dea ha disputato l’ultimo match europeo nella primavera del 2022, quando venne eliminata dal Lipsia nei quarti finale (i nerazzurri a dicembre erano retrocessi dalla Champions League, arrivando terzi nel girone).

Il girone in cui sono stati sorteggiati gli uomini di Gian Piero Gasperini potrebbe riservare qualche insidia. Sarà importante arrivare primi, così da evitare i pericolosi spareggi con quelle squadre che dopo la fase a gruppi scenderanno dalla Champions. L’Atalanta non è la favorita per il primo posto: secondo i bookmaker hanno maggiori possibilità i portoghesi dello Sporting CP, mentre le altre due squadre non dovrebbero rappresentare un problema per i bergamaschi. Stiamo parlando del Rakow, campione di Polonia in carica, e degli austriaci dello Sturm Graz, due avversari alla portata della Dea. L’esordio avverrà coi polacchi, che lo scorso agosto si sono giocati un pass per la Champions League con i danesi del Copenaghen: una doppia sfida più combattuta del previsto, decisa dal successo dei campioni della Superligaen all’andata (0-1 e 1-1). In Ekstraklasa dopo sei giornate hanno collezionato 13 punti, uno in meno della sua grande antagonista, il Legia Varsavia.

I campioni di Polonia per la Dea

L’Atalanta invece finora ha alternato una vittoria ad una sconfitta: bene con il Sassuolo e con il Monza, male a Frosinone e Firenze, dove è stata battuta di misura.

Inspiegabile l’atteggiamento mostrato domenica scorsa a Firenze contro la viola, match in cui dopo aver trovato il gol del vantaggio a metà del primo tempo, quasi completamente di marca nerazzurra, hanno finito per lasciare l’iniziativa agli uomini di Italiano, che alla fine l’hanno spuntata 3-2. Gasperini dovrà capire i motivi di queste amnesie, verificatesi anche tre settimane prima in Ciociaria. Oltre a dover digerire un’amara sconfitta contro una diretta concorrente, l’Atalanta nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con l’infortunio del suo attaccante titolare Scamacca, che ne avrà per almeno un mese. Probabile, dunque, che contro il Rakow l’attacco orobico sarà sulle spalle di Muriel, supportato da Lookman, tornato al gol contro la Fiorentina. Sulla trequarti Pasalic dovrebbe essere preferito a De Ketelaere. Quello dei polacchi è un modulo quasi speculare a quello dell’Atalanta: il tecnico Dawid Szwarga come Gasperini utilizza la difesa a tre e a Bergamo punterà forte su Nowak, per ora capocannoniere della squadra (3 gol) insieme a Zwolinski.

Come vedere Atalanta-Rakow in diretta tv in chiaro e in streaming

Atalanta-Rakow è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) e in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Atalanta-Rakow anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Puntiamo sulla vittoria della Dea, anche se finora si è vista solo a sprazzi. La squadra di Gasperini dovrebbe comunque reagire dopo la sconfitta rimediata a Firenze ma è improbabile che mantenga pure la porta inviolata contro gli orgogliosi polacchi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Rakow

ATALANTA (3-5-1-1): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Pasalic; Lookman, Muriel.

RAKOW (3-4-3): V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolau, Koghergin; Nowak, Piasecki, Cebula.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1