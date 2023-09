Legia-Aston Villa, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Legia-Aston Villa è un match valido per la prima giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

Sulla panchina dell’Aston Villa siede quello che senza dubbio è il re di Coppe, Unai Emery. Il tecnico spagnolo inizia il suo ennesimo cammino europeo alla guida della formazione inglese con ampie possibilità di arrivare in fondo. Sì, i Villans sono una di quelle squadre favorite.

E il debutto non è dei più difficili, visto che si va a giocare in Polonia sul campo del Legia, una formazione che di grossi problemi non ne dovrebbe creare. Anzi, siamo più netti in questo caso, non ne creerà. Gli inglesi nell’ultimo turno di Premier League hanno pure dimostrato di avere quelle caratteristiche che servono per cercare di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili nel corso i questa stagione, ribaltando nel finale, dopo essere andati sotto nel secondo tempo, il Crystal Palace. Un segnale di una squadra che ci crede e che ha realmente tutte le carte in regola per divertirsi. Emery, inoltre, vista la poca difficoltà del match, potrebbe dare un turno di riposo anche a Zaniolo, uno di quelli che ha impattato assai bene con la nuova realtà. L’attaccante italiano si è calato nella sua nuova avventura, sapendo di essere inoltre sempre sotto i riflettori.

Come vedere Legia-Aston Villa in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Legia-Aston Villa, in programma giovedì alle 18:45 è valida per il primo turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive quella che si giocherà in Polonia con un Aston Villa decisamente favorito e che non dovrebbe avere particolari problemi a prendersi i tre punti. Gli inglesi sbloccheranno il match nei primi 45minuti e poi cercheranno la goleada. Che ci potrebbe tranquillamente stare. Per Emery il debutto è in discesa.

Le probabili formazioni di Legia-Aston Villa

LEGIA (3-5-2): Tobiasz; Ribeiro, Jedrzejczyk, Pankov; Wszolek, Elitim, Josue, Slisz, Kun; Muci, Pekhart.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Moreno; Tielemans, Kamara, McGinn; Bailey, Duran, Diaby.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3