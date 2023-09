Totocalcio come il Superenalotto: la bacheca dei sistemi per sbancare

Totocalcio come il Superenalotto, ecco la bacheca dei sistemi per cercare di fare il 13. La notizia è ufficiale. Come si gioca

Da un paio di anni a questa parte è tornato in auge il Totocalcio. Sì, proprio così: non solo schedine dei vari bookmaker che sembrano ormai aver preso il sopravvento, ma anche quel gioco che tanti anni fa faceva divertire i nostri nonni prima e successivamente i nostri padri. Insomma, un ritorno alle origini.

Ovviamente, quando rilanciato da Sisal, nessuno si aspettava – forse – potesse avere questo successo. Ma così non è stato, non solo perché c’è del romanticismo in tutto questo, ma anche perché il gioco ha avuto delle grosse novità: non si gioca solamente per il 13, che è come sempre il risultato massimo, ma anche per l’11 e per il 9. E anche per qualcosa di meno. In più ci sono gli eventi obbligatori e quelli a piacere, che permettono di avere una vasta gamma di partite a disposizione sulle quali puntare. E infine c’è anche il montepremi, che è bello alto, e che permette di sognare alla grande. Tutti ingredienti che hanno fatto sì che questo gioco riprendesse piede in Italia e “costringesse” Sisal a lanciare anche la bacheca dei sistemi, così come succede per il Superenalotto. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Totocalcio come il Superenalotto, ecco i sistemi

La vincita massima del Superenalotto, quella storica, è stata piazzata appunto con una quota da 5euro. E più o meno si gioca uguale al Totocalcio: c’è la possibilità di comprare una quota dei sistemi che la stessa Sisal ha fatto e uno può acquistare uno o più quote che permetterebbe, nel caso di vincita, di ricevere la parte doppia.

“Un team di professionisti gestisce la Bacheca e crea le tipologie di sistemi per fornirti la migliore offerta possibile!” si legge sul sito ufficiale di Sisal. E ce n’è per tutti i gusti, ovviamente. Il sistema si può trovare online e si può tranquillamente controllare la vincita comodamente sul proprio divano. Un nuovo mondo anche per il Totocalcio, che ha risvegliato vecchie passioni di molte persone che si sono ritrovate a rivivere tempi che, secondo noi per loro, era migliori.