Cagliari-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Udinese è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Cagliari, tra le neopromosse, è quella che ha totalizzato meno punti nei primi tre turni di campionato. La squadra di Claudio Ranieri ha esordito con un pareggio a reti bianche in casa del Torino, si è poi arresa 2-0 all’Inter e due settimane fa, prima che la A si fermasse per gli impegni delle nazionali, è stata rimontata dal Bologna (2-1) nella trasferta emiliana.

Continua quindi a rimandare l’appuntamento con la vittoria, la prima da quando, grazie a quell’incredibile cavalcata nei playoff di Serie, ha ritrovato la massima serie dopo un solo anno di purgatorio. Sulla carta il Cagliari sembrerebbe poter raggiungere la salvezza senza troppi problemi, contando anche sulla grande esperienza del suo allenatore, ma per adesso fatica a sbloccarsi. Solo l’Empoli, inchiodato all’ultimo posto in classifica, ha segnato meno gol dei sardi (1) che in questa speciale graduatoria condividono lo stesso posto con l’Udinese, la squadra che in questo fine settimana gli farà visita. Inizio deludente anche per i friulani, che in estate hanno cambiato tanto, perdendo due pedine importanti come Beto e Udogie. Alla fine è rimasto Samardzic e durante la sosta è tornato pure Pereyra, ma per il momento i bianconeri sembrano i lontani parenti di quelli che un anno fa partirono a razzo per poi “campare di rendita” nella seconda parte del torneo. Il campionato degli uomini di Andrea Sottil è iniziato con una nettissima sconfitta con la Juventus (0-3). Successivamente sono arrivati due pareggi contro Salernitana (1-1) e Frosinone (0-0).

Cagliari-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

In attesa di riabbracciare Lapadula, che ne avrà almeno fino ad ottobre, Ranieri spera di poter contare su Petagna, arrivato negli ultimi giorni di mercato. Ma l’ex Monza non è al 100%, motivo per cui in attacco dovrebbero giocare Luvumbo – in gol a Bologna – ed uno tra Pavoletti ed Oristanio. In difesa c’è Wieteska, in mezzo ha recuperato Sulemana.

L’infermeria è affollatissima in casa Udinese: oltre a Deulofeu non sono a disposizione di Sottil neppure Davis, Ebosse, Ehizibue, Brenner e Masina. A sinistra Kamara è in ballottaggio con Zemura, davanti invece il tecnico bianconero darà un’occasione a Lucca.

Come vedere Cagliari-Udinese in diretta tv e in streaming

Cagliari-Udinese è in programma domenica alle 12:30 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Cagliari e Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due squadre che non hanno iniziato la stagione con il piede giusto, anche se per il Cagliari le difficoltà erano per certi versi prevedibili, provenendo da una categoria inferiore. Entrambe hanno deluso principalmente dal punto di vista realizzativo, segnando a malapena un gol: potremmo dunque assistere ad un altro match poco movimentato in cui sia friulani che sardi baderanno principalmente ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Luvumbo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Cagliari-Udinese: chi vince? Cagliari

Pareggio

Udinese View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1