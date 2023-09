Formazioni ufficiali Inter-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della stracittadina meneghina. Le ultimissime.

L’attesa è finita. Tutto a pronto a San Siro per un match che ha tutto per essere definito una possibile sliding Doors del campionato. A pari punti in vetta alla classica, Inter e Milan si affrontano nell’anticipo della quarta giornata di Serie A.

Inzaghi e Pioli si affidano di ventidue che fino a questo momento hanno offerto le maggiori garanzie. Consueto 3-5-2 per i nerazzurri, con Darmian e Bastoni come braccetti di difesa ed Acerbi al centro del reparto dopo aver vinto il ballottaggio con de Vrij. Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco: Thuram-Lautaro in attacco. Sul versante opposto, ottime le condizioni in di Olivier Giroud: il francese avrà il compito di guidare un attacco che sarà supportato dai tre trequartisti Pulisic, Rejnders e Leao. Ecco quali saranno i ventidue in campo:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Leao, Giroud.

Inter-Milan, il pronostico marcatori

Contro il Milan ha ormai un conto aperto. Reduce da un inizio di stagione disarmante, il ‘Toro’ vuole lanciare un altro messaggio importante, polverizzando la concorrenza. L’attaccante argentino, per tutta una serie di fattori, è uno dei candidati più autorevoli a mettere il suo sigillo sul derby. Le novità, però, non potrebbero mancare. Il Milan proverà. tenere alto il baricentro per riuscire a creare i presupposti per la superiorità numerica costante sugli esterni. Una situazione tattica da attenzionare sarà il il confronto Leao-Darmian: un possibile mia-match che alla lunga dovrebbe favorire il lusitano, che dopo il gol contro la Roma intende ripetersi. Leao e Lautaro Martinez ma occhio alle sorprese: Barella e Pulisic sono opzioni da non trascurare.

Inter-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Theo Hernandez da una parte e Dimarco dall’altra come frecce tiratori. Anche Calhanoglu e Loftus-Cheek non dovrebbero faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Per quanto concerne la questione ammoniti, invece, occhio a Thiaw e Kjaer da una parte e Aceri e Calhanoglu dall’altra: una possibile ammonizione non è affatto da escludere.