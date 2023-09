DAZN, offerta lampo per riattivare l’account: sconto extra

Dazn, offerta lampo per tutti quelli che hanno l’intenzione di riattivare l’account. Lo sconto è extra. Ecco tutti i dettagli e come fare

Ritorna la Serie A, che come sappiamo in questo weekend regala delle partite attese: oltre Juventus-Lazio, c’è anche il derby di Milano tra due formazioni che hanno iniziato alla grandissima la propria stagione e che guidano a punteggio pieno la classifica. Emozioni quindi da non perdere.

La Serie A, per quest’anno, è ancora un’esclusiva assoluta di Dazn, che ha i diritti di tutte le partite del massimo campionato italiano. Sono 3 invece, a settimana, quelle che si possono vedere su Sky. Nei mesi scorsi, la piattaforma di streaming, ha lanciato diverse promozioni per cercare di far risparmiare i propri utenti, soprattutto se questi ultimi avessero deciso di pagare tutto il pacchetto per un anno nella sua interezza e non mensile come si fa di solito. Un pacchetto che aiutava a risparmiare diversi soldi, soprattutto sulla scelta di quello Plus, che permette di vedere tutti i contenuti Dazn. Adesso si passa ad un’offerta lampo davvero allettante, e che tocca quelli che hanno deciso di non riattivare il proprio account. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Dazn, ecco come sfruttare la promozione

“Attiva il piano mensile DAZN Standard al prezzo speciale di 30,99€ per i primi 10 mesi: scegli la convenienza del piano annuale ma con la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso e risparmia fino a 100euro all’anno”. Si legge questo sul sito ufficiale di Dazn, che spiega poi che l’offerta è già in corso e sarà valida fino al prossimo 18 settembre. Quindi, se qualcuno ha intenzione di vedere la Serie A, farebbe bene ad affrettarsi.

Per ottenere la promozione ci sono alcuni passaggi da fare: bisogna andare sul sito ufficiale, cliccare su riattiva Dazn Standard, poi su attiva l’offerta e inserire il proprio indirizzo email e la propria pass associata all’account. Si può attivare solamente con carta di credito o debito oppure con paypal, altri metodi di pagamento in questo caso non sono accettati. Insomma, il risparmio c’è, e per vedere le partite c’è un solo ed esclusivo modo, abbonarsi.