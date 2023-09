Monza-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Lecce è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sei punti tra Lazio e Salernitana, uno a Firenze, per giunta dopo aver rimontato due gol. È il ruolino del Lecce di Roberto D’Aversa, la grande rivelazione di questo primo mese di campionato. Pantaleo Corvino, direttore tecnico nonché deus ex machina del club salentino avrebbe messo la firma per un avvio del genere, che consente ai giallorossi di respirare, per il momento, aria d’alta classifica, insieme alle due milanesi e alla Juventus.

Un qualcosa di insolito per una squadra che non è abituata a frequentare i piani alti e che ha come unico obiettivo quello di mantenere la categoria. Basti pensare che non era mai accaduto prima, in massima serie, che il Lecce avesse totalizzato questo numero di punti nelle prime tre giornate. Sì, è vero, c’è ancora tutta una stagione da giocare ma anche quest’anno la sensazione è che in Salento abbiano nuovamente azzeccato le mosse, affidandosi ad un allenatore in cerca di riscatto dopo un paio di esperienze negative e soprattutto andando a scovare giocatori interessanti in campionati semisconosciuti: l’ultima corvinata è quella dell’attaccante Krstovic, in gol sia a Firenze che contro la Salernitana. Il montenegrino ha preso il posto lasciato vacante da Colombo, che lo scorso maggio ha segnato il gol decisivo per la salvezza proprio contro il Monza, la sua attuale squadra.

Raffaele Palladino spera che il suo arrivo possa svegliare un attacco che finora ha prodotto poco, solamente i due gol realizzati contro l’Empoli (2-0). Per i brianzoli è un inizio sottotono come quello dello scorso anno – oltre alla vittoria con gli azzurri sono arrivate due sconfitte con Inter e Atalanta – logica conseguenza di un mercato che ha privato il tecnico di diversi protagonisti della passata stagione, due su tutti Rovella a Carlos Augusto.

Monza-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino vorrebbe poter schierare Colombo dal 1′ ma l’ex giallorosso è in ballottaggio con Mota. L’altro duello è previsto sulla fascia destra, dove Birindelli potrebbe essere nuovamente preferito a Kyriakopoulos, dall’altro lato invece agirà Ciurria. Out D’Ambrosio e Bettella.

Per quanto riguarda il Lecce è rientrato l’allarme Krstovic: il montenegrino si era fatto male in nazionale ma sembrerebbe aver subito recuperato. Nel tridente offensivo ci sarà anche Almqvist, mentre Strefezza è tallonato da Banda. In mezzo Rafia e Kaba con Ramadani.

Come vedere Monza-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Lecce, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Lecce lo scorso anno è rimasto imbattuto con il Monza, raccogliendo quattro punti tra andata e ritorno. Stavolta però si troverà davanti una squadra che vuole riscattare a tutti i costi la sconfitta di Bergamo, abbastanza netta: i brianzoli non hanno entusiasmato ma dovrebbero riuscire a raffreddare l’entusiasmo dei giallorossi, evitando quantomeno la sconfitta in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Monza-Lecce

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Birindelli; Colpani, Caprari; Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1