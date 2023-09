Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del confronto in programma alle 15.

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A riapre i battenti. Sotto questo punto di vista la quarta giornata offre spunti molto interessanti, a cominciare dal confronto di Torino che opporrà la Juventus di Max Allegri alla Lazio di Maurizio Sarri.

Dopo il successo al ‘Castellani’ contro l’Empoli, Chiesa e compagni vogliono rimanere agganciati al treno di testa. Proprio il tuttocampista italiano, come aveva fatto intendere Allegri nella conferenza stampa di presentazione, partirà dall’inizio al fianco di Dusan Vlahovic. A centrocampo spazio a Locatelli, Miretti e Rabiot, con Mckennie e Kostic sulle corsie laterale. Schieramento confermato quello dei capitolini, con il solito tridente costituito da

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Juventus-Lazio, il pronostico marcatori

La Juventus proverà a svuotare la zona centrale del campo per poi decidere di attaccarla in verticale per mettere in apprensione la retroguardia di Sarri. Fino a quando la compagine bianconera riuscirà ad avere la giusta distanza tra i reparti, il canovaccio tattico della partita potrebbe essere questo. A secco contro l’Empoli anche a causa dell’errore dal dischetto, Dusan Vlahovic cerca l’immediato riscatto. Il numero 9 della Juventus è sicuramente uno dei candidati più autorevoli ad apporre la sua firma nel tabellino marcatori. Poco convincente nelle prime uscite, Adrien Rabiot ha un conto aperto con la Lazio. Il francese vuole bissare la rete dell’anno scorso all’Olimpico e la sensazione è che per caratteristiche il centrocampo della Lazio possa riscontrare non poche difficoltà a contenere le sortite del ‘Duca’.

La Juventus non è più imperdonabile. Sorniona e capace di impostare la partita anche sulle debolezze dell’avversario, la Lazio potrebbe riuscire a ritagliarsi spazi importanti per impensierire Szczesny. La capacità di saltare l’uomo da parte di Felipe Anderson, sotto questo punto di vista, può rappresentare una variabile tattica interessante: il brasiliano è una delle armi più affilate a disposizione di Sarri. Felipe Anderson marcatore come jolly della giornata? Da non escludere. Per i più temerari, pronosticare un gol di un difensore centrale potrebbe non essere un azzardo. Bremer o Gatti, a voi la scelta….

Juventus-Lazio, probabili ammoniti e tiratori

Schierato nuovamente nella posizione di esterno, Mckennie potrebbe alla lunga trovare qualche difficoltà nel contenere le sortite di Zaccagni, che proverà costantemente a puntarlo per creare la superiorità numerica. Le chances che il texano finisca sul taccuino del direttore di gara sono piuttosto alte. Possibile ammonizione anche per Miretti e Marusic. Sul fronte tiratori, invece, stuzzicano e non poco le opzioni Kamada e Kostic.