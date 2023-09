I pronostici del weekend (16-17 settembre) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, in campo anche l’Eredivisie olandese.

Conclusa finalmente la sosta per le nazionali, tornano i principali campionati d’Europa: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League. Gran parte delle big d’Europa scenderanno in campo già al sabato visto che la prossima settimana inizierà la Champions League.

Vittorie alla portata in Premier League per Liverpool, Newcastle e Tottenham, il Barcellona non dovrebbe fallire col Betis.

Le altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Mainz-Stoccarda in Bundesliga, West Ham-Manchester City e Manchester United-Brighton in Premier League, Feyenoord-Heerenveen in Eredivisie e Fiorentina-Atalanta in Serie A.

Atteso almeno un gol per squadra in Friburgo-Borussia Dortmund di Bundesliga, Rennes-Lille di Ligue 1 e per due big match della nostra Serie A: Inter-Milan e Frosinone-Sassuolo.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Mainz-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• West Ham-Manchester City, Premier League, sabato 16:00

• Manchester United-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Feyenoord-Heerenveen, Eredivisie, sabato 16:30

• Fiorentina-Atalanta, Serie A, domenica 18:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Liverpool (in Wolverhampton-Liverpool, Premier League, sabato 13:30)

• Lipsia (in Lipsia-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30)

• Newcastle United (in Newcastle United-Brentford, Premier League, sabato 18:30)

• Tottenham (in Tottenham-Sheffield United, Premier League, sabato 16:00)

• Barcellona (in Barcellona-Betis, Liga, sabato 21:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Friburgo-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30

• Manchester United-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Rennes-Lille, Ligue 1, sabato 17:00

• Inter-Milan, Serie A, sabato 18:00

• Frosinone-Sassuolo, Serie A, domenica 15:00