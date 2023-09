Manchester United-Brighton è una partita valida per la quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Una vittoria, una sconfitta, una vittoria, una sconfitta. Il Manchester United continua ad andare sull’altalena in queste prime giornate di Premier League ma le sconfitte, maturate entrambe in trasferta – tallone d’Achille anche della passata stagione – contro due avversari (più o meno) di pari livello come Tottenham ed Arsenal non consentono ad Erik ten Hag di vedere il bicchiere mezzo pieno.

I Red Devils finora hanno fatto valere la legge di Old Trafford, battendo Wolverhampton e Nottingham Forest – quanta fatica, tuttavia, per battere la squadra di Steve Cooper, rimontata da 0-2 a 3-2 – fallendo però gli appuntamenti più importanti, segno che qualcosa continua a mancare per poter tenere il passo delle altre. Probabilmente il tecnico olandese non ha ancora trovato la quadra, ma il rischio è che Bruno Fernandes e compagni rimangano troppo attardati come lo scorso anno. Il Manchester United, infatti, deve già recuperare quattro punti sulla quarta in classifica, il West Ham, mentre i cugini del Manchester City appaiono in fuga: dopo quattro giornate hanno il doppio dei loro punti.

È un Brighton scatenato

Quando manca meno di una settimana all’atteso debutto in Champions League con il Bayer Monaco, i Red Devils fanno le prove generali ospitando ad Old Trafford il Brighton.

La squadra di Roberto De Zerbi – a proposito, anche per i Seagulls è imminente l’esordio in Europa League, competizione mai giocata prima d’ora – per adesso ha toppato esclusivamente la gara con il West Ham, persa 3-1 nonostante il dominio totale della palla. Incidente di percorso subito archiviato nell’ultima giornata prima della sosta, con il 3-1 rifilato ad una diretta concorrente come il Newcastle. Tre vittorie ed una sconfitta per un Brighton che, malgrado le cessioni eccellenti, non ha perso la sua identità. Dai numeri emerge un dato importante: nessuno, neppure il City, ha segnato quanto i Seagulls (12). De Zerbi a Manchester dovrà probabilmente fare a meno del talentio scozzese Ferguson (tripletta contro il Newcastle), mentre la lista degli assenti è decisamente più lunga in casa United: in dubbio la presenza di Lisandro in difesa, ma è out anche l’ex viola Amrabat.

Come vedere Manchester United-Brighton in diretta tv e in streaming

Manchester United-Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sarà verosimilmente il Brighton a fare la partita contro un Manchester United che stenta a decollare. Difficile, tuttavia, immaginare un’altra sconfitta dei Red Devils, obbligati a riscattare la batosta di Londra con l’Arsenal. Old Trafford farà la sua parte ma affrontare i Seagulls non sarà affatto semplice: la squadra di De Zerbi, che per ora vanta il miglior attacco del torneo, dovrebbe andare segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Manchester United-Brighton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Dalot; Eriksen, Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Webster, Dunk, Estupiñán; Gross, Gilmour; March, Lallana, Mitoma; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2