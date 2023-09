Tottenham-Sheffield United è una partita valida per la quinta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

La scelta, coraggiosa, di puntare su un allenatore emergente e semisconosciuto ai più, per ora sembra essersi rivelata azzeccata.

È trascorso poco più di un mese dall’inizio della Premier League ma Ange Postecoglou, il tecnico australiano di origini elleniche che lo scorso luglio si è seduto a sorpresa sulla panchina del Tottenham, ha lasciato tutti a bocca aperta. O meglio, l’hanno fatto i suoi Spurs, che sembrano i lontani parenti di quelli, tristi e spesso perdenti, visti all’opera lo scorso anno. Si pensava che il lavoro di rimozione delle “macerie” potesse essere più lungo dopo una stagione disastrosa che ha visto avvicendarsi ben tre allenatori al timone della squadra e soprattutto dopo la cessione, dolorosissima, di capitan Harry Kane, trasferitosi al Bayern Monaco a fine agosto. Ed invece Postecoglou ha accantonato in fretta il recente passato del club, dimostrando di aver capito quali fossero i mali che affliggevano questo Tottenham. Dopo quattro giornate gli Spurs sono imbattuti (un pareggio e tre vittorie) e fanno parte di quel gruppetto che staziona al secondo posto dietro al Manchester City, ancora a punteggio pieno. In attesa dei big match con Arsenal e Liverpool, Son e compagni in questo fine settimana vanno a caccia del quarto successo di fila.

Gli Spurs stanno segnando a raffica

Nella nord della capitale inglese arriva il neopromosso Sheffield United, che ha conquistato il suo primo punto nell’ultima giornata prima della sosta, impattando 2-2 con l’Everton.

Le Blades di Paul Heckingbottom non hanno grosse pretese, se non quella di mantenere la categoria dopo aver fatto ritorno in Premier League dopo due anni di purgatorio. Ed i risultati, per adesso, sono in linea con l’obiettivo del club. Per una difesa che in quattro partite ha incassato sette gol però non sarà semplice disinnescare un attacco che si è completamente ritrovato grazie delle idee offensive del nuovo allenatore e che, nonostante l’addio di un bomber come Kane, per ora ha segnato 11 reti, meno solo del Brighton.

Come vedere Tottenham-Sheffield United in diretta tv e in streaming

La gara tra Tottenham e Sheffield United, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la nota piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Sì, dobbiamo fare i conti l’incognita della pausa per le nazionali, è vero, ma i presupposti per una vittoria rotonda del Tottenham, che due settimane fa ha già rifilato 5 reti ad un’altra neopromossa, il Burnley, ci sono tutti. Lo Sheffield United penserà principalmente a limitare i danni ma le numerose assenze in difesa (Larouci, Egan, Norrington-Davies) non promettono nulla di buono. Gli Spurs segneranno verosimilmente dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Tottenham-Sheffield United

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Solomon; Son.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Hamer, Vini Souza, Norwood, Thomas; Archer, McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0