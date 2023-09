Fischi a Donnarumma: “Gigio ormai ha le spalle grosse”

Anche Luciano Spalletti è intervenuto sulla questione dei fischi a Donnarumma, senza schierandosi né da parte del portiere né da quella del pubblico.

Per il nuovo ct della Nazionale bisogna comportarsi da professionisti e accettare le critiche, anche quando sembrano ingiuste. “Probabilmente se ci hanno fischiato hanno visto qualcosa che non va bene“, ha dichiarato l’allenatore azzurro, anche in risposta a Frattesi che aveva definito come “indegni” i fischi a Donnarumma.

Il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin è intervenuto ai microfoni di TvPlay proprio per parlare dei fischi di San Siro al portiere della Nazionale. Oltre che di ciò, Salandin ha voluto anche commentare il caso Pogba e la prestazione di Locatelli con la maglia azzurra.

“Quella di ieri sera è stata la sera della nascita della nazionale di Spalletti“, ha esordito il giornalista. “Ha rinunciato al 4-3-3 antico e poco efficace e ha fatto densità a centrocampo sfruttando capacità di inserimento e movimento di alcuni interpreti“.

“Si vede che la Nazionale ha imboccato una strada diversa“, ha continuato l’intervistato. “Abbiamo sofferto. Abbiamo sbagliato tanto. Ma si son visti cambiamenti notevoli. Sono ottimista sulla possibilità di qualificarci”.

Sui fischi a Donnarumma, Salandin ha risposto chiamando il causa un vecchio adagio: “La madre degli imbecilli è sempre incinta. Che devi fare? Sfogano le proprie frustrazioni. Non c’è logica ed è inutile andare a discutere. Non c’è margine. Donnarumma ormai ha le spalle grosse. Ha sofferto contro la Spagna in Nation League, ieri era più consapevole. Ci si vaccina di fronte alle idiozie, brutto dirlo, ma è così. Non saper distinguere i piani della vita è brutto“.

Giudizi sui fischi a Donnarumma: “Il pubblico sfoga le proprie frustazioni“

“Quella di Pogba è stata una leggerezza“, ha continuato la firma di Tuttosport. “Ha avuto una situazione umana e professionale particolare. Si possono trovare persone giuste e sbagliate, in questo caso è stato superficiale e sfortunato“.

“Per il francese la situazione è delicata. Non dimentichiamo che ha attraversato un periodo umanamente complicato, anche per la questione del fratello. Per me è un peccato sia umano che sportivo“.

Infine, l’intervistato ha commentato la partita di Locatelli contro l’Ucraina. “Locatelli con la Juventus tocca tanti palloni. Ha un centrocampo più lineare la Juventus. Anche li fa un grande lavoro di scrematura. Dipende dall’avversario, ieri era molto schiacciato. Risalta di più. Sta facendo un grande lavoro. Quando è mancato è stata in sofferenza e non ci pensa nessuno. Dà equilibrio anche se è poco appariscente”.