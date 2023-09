Giorgia Rossi in questa versione ti farà impazzire: scatto “sold out”

Giorgia Rossi ha mandato i fan in delirio con il suo scatto. In questa versione è assolutamente da perdere la testa.

L’amata conduttrice non si smentisce mai e sa sempre come sorprendere i fan, scatenando il loro entusiasmo con foto semplicemente mozzafiato. Sono tantissimi i tifosi che, sui social, sono rimasti stregati dalla sua bellezza. E con lo scatto apparso di recente sul suo profilo Instagram, ha fatto impazzire proprio tutti. È la prima volta che si mostra in una versione simile e possiamo dire che i follower hanno apprezzato parecchio.

La giornalista sportiva gode di una grandissima popolarità tra i tifosi. Giorgia Rossi si è fatta conoscere al grande pubblico nello studio di Tiki Taka, programma a cui ha preso parte nel 2013 in qualità di inviata. In seguito all’esperienza, è stata scelta per Studio Sport e, successivamente, è diventata ospite di Balalaika – Dalla Russia col pallone. Nel 2018 è salita al timone di Pressing, che ha condotto per diverso tempo prima di approdare a Dazn.

Due anni fa ha deciso di lasciare le reti Mediaset per lanciarsi in una nuova avventura nella piattaforma dedicata allo sport. La giornalista non ci ha messo molto tempo prima di affermarsi come uno dei volti preferiti degli spettatori, che è riuscita a conquistare grazie alle sue ottime doti e al suo charme semplicemente irresistibile. Giorgia, infatti, è da sempre dotata di una bellezza mozzafiato che ai fan non è mai sfuggita.

Giorgia Rossi in versione Barbie fa sognare i social: semplicemente divina

Giorgia Rossi ha stregato il suo pubblico che, oltre ad apprezzarla per il suo fascino fuori dal comune, la stima per le sue qualità di giornalista e la sua professionalità. Sui social l’amata conduttrice interagisce spesso con i fan, attirando sempre i loro complimenti. Su Instagram, in particolare, si mantiene molto attiva e ogni giorno delizia i follower con scatti in cui è possibile vederla al lavoro o nella sua quotidianità.

Sulla scia di quella che ormai è nota come Barbie-Mania, in questi giorni Giorgia ha stupito tutti mostrandosi in una versione decisamente inedita. In una foto apparsa tra le sue storie, si trova all’interno di un box della bambola più famosa al mondo, mentre sfoggia un look davvero spettacolare. La conduttrice, infatti, indossa un abito senza maniche, con spacco vertiginoso e attillato, che evidenzia al meglio la sua magnifica silhouette.

Mentre si trova nella scatola, categoricamente rosa sgargiante, un sorriso illumina il suo bellissimo volto. Il vestito – che ha abbinato ad un paio di sandali con tacco e ad una coroncina che adorna i suoi capelli – mete in risalto le sue fantastiche forme. La giornalista non perde mai occasione per sorprendere i fan: chi non vorrebbe una sua “versione Barbie” della splendida Giorgia Rossi?