Caso Pogba: “La Juve valuta la rescissione”

In caso di conferma della positività all’antidoping, la Juve potrebbe prendere in considerazione la rescissione del contratto di Paul Pogba, il giocatore più pagato in rosa.

Ne ha parlato l’avvocato Gabriele Pezzano, intervenuto ai microfoni di TvPlay. Innazitutto l’intervistato ha cercato di spiegare in che modo il centrocampista francese potrebbe ora difendersi. Poi si ragionerà anche sul coinvolgimento della Juventus, che potrebbe essere inquisita dalla giustizia sportiva insieme al giocatore o potrebbe puntare a rescindergli subito il contratto.

“Pogba ha la possibilità di chiedere entro tre giorni l’analisi del campione B, che eventualmente potrà confermare o smentire le prime analisi“, ha dichiarato l’avvocato. “Da quello che sta emergendo, sembra sia stata rinvenuta questa pomata assunta… L’assunzione sarebbe avvenuta senza comunicazione ai medici sociali. E questo indispettisce la società ma ne garantisce l’estraneità“.

“Le conseguenze si possono già ipotizzare“, ha continuato l’intervistato. “Si sospetta una squalifica severa. La più grande è di quattro anni, che ci sarebbe in caso di uso intenzionale. In caso di uso accidentale e inconsapevole le squalifiche sono inferiori, ma non è facile provarlo. Saranno da vedere anche le scelte difensive.”

“Sarà anche valutato l’atteggiamento dell’atleta che racconterà la sua versione dei fatti“, ha poi aggiunto l’avvocato. “La dichiarazione della Pimenta tracciava la linea difensiva...” L’agente di Pogba ha infatti dichiarato che il suo clinete non ha mai voluto violare le norme.

“Si proverà a sostenere che non era a conoscenza della presenza di testosterone nel prodotto, ma ciò non significa che non sarà squalificato”, ha poi aggiunto l’intervistato.

Pogba squalificato: “La Juventus potrebbe ottenere la rescissione del contratto“

“L’accordo collettivo prevede la sanzione per doping e la possibilità di sospendere la retribuzione salvo la necessità di garantire il minimo sindacale“, ha detto ancora l’avvocato Pezzano. “Tale possibilità sembrerebbe essere già stata colta come possibilità dalla Juventus. Poi ogni contratto ha una clausola risolutiva in queste situazioni: quindi la Juve potrebbe presto optare per la rescissione del contratto di Pogba“.

“Evidentemente c’è un rapporto tra la prestazione del calciatore e l’erogazione dello stipendio“, ha aggiunto l’intervistato. Nel senso che se la prestazioni vengono meno per colpa oggettiva del calciatore, la società ha il diritto di tutelarsi. “Dal punto di vista della società che ha l’esigenza di rimettere a posto i conti e tutelare l’immagine prendere le distanze dal calciatore è una mossa significativa”.

Infine l’avvocato ha parlato anche del caso Bonucci: “Secondo il difensore, sarebbero stati lesi i suoi diritti. L’associazione calciatori dice che si ha il diritto di allenarsi nelle migliori condizioni sino all’ultimo secondo utile anche se si deve essere ceduti…“