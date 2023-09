Albania-Polonia è un match della sesta giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Il gruppo E è diventato uno dei più incerti proprio a causa dell’exploit dell’Albania, capace di recitare il ruolo di terzo incomodo ed impedire il possibile duopolio di Repubblica Ceca e Polonia, le due favorite per la qualificazione ad Euro 2024. Dopo le prime quattro giornate le Shqiponjat hanno totalizzato 7 punti, uno in più dei polacchi ed uno in meno dei cechi.

In assenza di una vera e propria schiacciasassi, la selezione guidata dal brasiliano Sylvinho ora ci crede davvero e sogna di raggiungere la fase finale di un campionato europeo per la seconda volta nella sua storia. In Germania ci vanno le prime due di ogni raggruppamento, dunque tutto è ancora possibile. Fondamentale sarà evitare quantomeno la sconfitta in quello che è, a tutti gli effetti, uno scontro diretto con gli uomini di Fernando Santos, costretti a portare via i tre punti da Tirana per rimettersi in carreggiata. Tuttavia, dovranno fare i conti con un’Albania con il morale alle stelle, che giovedì scorso ha ottenuto il terzo risultato utile di fila dopo il doppio successo con Moldavia ed Isole Faroe pareggiando fuori casa contro la Repubblica Ceca (1-1), riacciuffata da un eurogol di Bajrami.

Una doppietta del solito Lewandowski è invece bastata alla Polonia per archiviare la pratica Isole Faroe, piegate 2-0 a Varsavia al termine di un match non di certo indimenticabile.

I Biało-czerwoni sono riusciti a complicarsi la vita perdendo in Moldavia lo scorso giugno ed incassando la seconda sconfitta dopo quella all’esordio con i cechi. Non ha convinto del tutto, insomma, la selezione oggi guidata dall’ex commissario tecnico del Portogallo, che ha preso il posto di Michniewicz dopo un deludente mondiale. Polonia e Albania si sono già affrontate a marzo: fu una gara molto equilibrata, decisa da un gol di Swiderski a fine primo tempo. L’attaccante che gioca in MLS è in ballottaggio con lo juventino Milik per un posto accanto all’intoccabile Lewandowski. In difesa duello pure tra Bereszynski e Cash.

Come vedere Albania-Polonia in diretta tv e in streaming

Albania-Polonia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà all’Air Albania Stadium di Tirana, in Albania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La posta in palio è alta, motivo per cui potremmo assistere ad un match bloccato, simile a quello dell’andata. Quel che è certo è che la Polonia troverà un ambiente infuocato, pronto a spingere i suoi beniamini verso un traguardo storico: probabile che l’Albania riesca ad evitare nuovamente la sconfitta.

Le probabili formazioni di Albania-Polonia

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Cash, Kedziora, Bednarek, Kiwior; Skoras, Linetty, Zielinski, Kaminski; Milik, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1