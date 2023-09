Medvedev-Djokovic, finale US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Medvedev-Djokovic è la finale del singolare maschile dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Daniil Medvedev ha spiazzato tutti, ancora una volta. Il russo ha scombinato i piani di chi già pregustava un altro scontro memorabile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente numero uno (ancora per qualche giorno) e due del ranking Atp. No, niente rivincita di Wimbledon: a provare ad impedire a Nole di vincere il suo 24esimo Slam sarà il moscovita, reduce da una prestazione impressionante contro l’iberico in semifinale.

Tra Medvedev e i campi di Flushing Meadows, temperature a parte, c’è evidentemente un feeling speciale. Fu nella Grande Mela che il nativo di Mosca si aggiudicò il primo (ed unico) Slam nel 2021. E, guarda caso, proprio contro Djokovic in finale, infliggendo al campione serbo la sconfitta più dolorosa della sua carriera. Già, perché due anni fa gli sarebbe bastato trionfare in quella circostanza per entrare nel mito e portare a casa quel leggendario Grande Slam (tutti e quattro i tornei più importanti vinti nello stesso anno) che nessuno, ad eccezione di Don Budge – ci riuscì da dilettante negli anni ’30 – e Rod Laver, ha mai vinto in epoca moderna. Neppure altro due mostri sacri come Federer e Nadal.

La rivincita del 2021

Chi può parlare di rivincite, stavolta, è Djokovic, ansioso di incrementare il numero di Major in bacheca – sarebbe il terzo del 2023 dopo Australian Open e Roland Garros – ma soprattutto di cancellare, oppure rendere meno amara, quella tremenda delusione.

Se, tuttavia, avrà a che fare con il Medvedev ammirato nella semifinale con Alcaraz per il nativo di Belgrado si prospetta una serata difficile. Il campione dello US Open 2021 ha detronizzato contro ogni pronostico il detentore del titolo, che l’aveva battuto per ben due volte nel 2023. Non solo difesa, la specialità del russo, ma anche attacchi fenomenali, che hanno disorientato la stella di Murcia. Djokovic, invece, non ha disatteso le aspettative, contenendo senza problemi l’astro nascente del tennis statunitense Ben Shelton, liquidato in tre set. Il serbo, agevolato da un tabellone tutt’altro che impossibile, ha perso gli unici set solo contro il connazionale Djere, che l’ha costretto a rimontare addirittura due parziali.

Sono quattordici i precedenti tra Medvedev e Djokovic: Nole è in vantaggio 9-5. Gli ultimi cinque se li è aggiudicati il tre volte vincitore dello US Open (non ci riesce dal 2018), vincendo a Parigi, Astana, Torino, Adelaide e Dubai. Il moscovita non riesce a batterlo da quella notte newyorkese, quando a sorpresa mandò in frantumi il suo sogno più grande.

Dove vedere Medvedev-Djokovic in diretta tv e streaming

La finale del singolare maschile dello US Open tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic sarà trasmessa domenica 10 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Medvedev e Djokovic anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 22:00 (ora italiana).

Medvedev-Djokovic: il pronostico

La sensazione è che molto dipenderà da quale versione di Medvedev scenderà in campo. In semifinale il russo è stato praticamente perfetto, giocando una delle migliori partite della carriera. Ma Djokovic è Djokovic e difficilmente incapperà in un’altra serata come quella di due anni fa, quando la pressione era diventata troppo forte sulle sue spalle, al punto da farlo cedere di schianto. Il serbo parte favorito ma di fronte, non bisogna dimenticarlo, avrà il miglior ribattitore del circuito, secondo solo allo stesso Nole. Match potenzialmente molto lungo, dunque, in cui i game complessivi potrebbero essere più di 40.

Medvedev-Djokovic: chi vince? Medvedev

