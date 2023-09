Gratta e Vinci: ecco il tagliando che sta facendo festeggiare tutta Italia

Gratta e Vinci, non si ferma la scia di successi di questo tagliando storico. Ecco altre vincite che cambiano decisamente la vita o che l’aiutano e anche molto

Un Italia, o quasi, in festa, grazie ad un Gratta e Vinci. Uno di quelli storici, che hanno fatto davvero cambiare il modo di vedere questo gioco. Un’estate ricca per chi ha deciso di comprare il Miliardario, che sta regalando delle vincite clamorose una dopo l’altra.

Nel corso di questi mesi, il Miliardario Maxi, che fa parte ovviamente della famiglia del primo di questi, quello che ha un valore commerciale di 5euro, ha regalato una vincita massima, di 2milioni di euro, a Corteno Golgi in provincia di Brescia e poi 100mila euro anche a Pescasseroli, a L’Aquila. Ma non è finita qui, ovviamente, perché secondo quanto riportato da Agimeg.it, in queste giorni altre due vincite hanno visto protagonista questo tagliando che senza dubbio è uno dei più amati del settore. Sì, ce ne stanno tanti in giro, l’ultimo quello Vinci in Grande che permette una vincita di 6milioni di euro. Ma gli affezionati a questo biglietto sono milioni in Italia. E questo lo sta ripagando.

Gratta e Vinci, ecco le altre due vincite

Negli ultimi giorni il tagliando ha regalato altre tre vincite importanti: in questo caso la vita non la cambiano, ma sicuramente l’aiutano, eccome se lo fanno. Tre vincite di 50mila euro che sono state piazzate nello spazio di pochi giorni, e tre città diverse in festa. Addirittura, due vincite di questo trittico sono state centrate in Toscana.

“A festeggiare i nuovi successi con ‘Il Miliardario Maxi’ è stata in particolare la Toscana. Due fortunati giocatori di Firenze e Camaiore (Lucca) si sono infatti messi in tasca due ricche vincite da 50.000 euro. La stessa sorte è toccata anche ad un appassionato di Malo (Vicenza) e Montano Lucino (Como)” si legge sul sito citato prima. Insomma, davvero un’estate clamorosa per il Miliardario che, siamo certi, sarà uno di quei biglietti che non verrà mai torlo dal mercato.