Gratta e Vinci, colpaccio da 2 milioni senza grattare con la monetina

Gratta e Vinci, il colpaccio da 2milioni di euro senza grattare con la consueta monetina. Ma probabilmente con un dito. Ecco quello che è successo

Immaginate di essere un sabato sera, magari a casa, e di annoiarvi perché non avete nulla da fare. Decidete, quindi, di entrare con il vostro telefono nell’applicazione dove magari giocate qualche schedina nel fine settimana e di avere la possibilità – entrata in vigore da poco – di acquistare un Gratta e Vinci. Sperando chissà, di mettere su qualche euro per potervi poi divertire il giorno successivo.

Immaginate però, che alle 21:56 dii un sabato qualunque, acquistate online un biglietto del “New Turista per Sempre“, dal valore commerciale di 5euro, centrando una vincita clamorosa di quasi 2milioni di euro. Soldi che realmente ti cambiano la vita per moltissimo tempo, soldi che diventano tantissimi e soprattutto soldi che ti vengono dati mese dopo mese, per i prossimi vent’anni. Oltre al bonus, ovviamente, di 300mila euro che vi viene dato subito nell’immediatezza della vincita. E in questo caso, giocando online, non avete nemmeno la paura durante il tragitto di perdere quel biglietto che vi ha stravolto i piani non solo del sabato sera che era noioso, ma dei prossimi vent’anni. Sì, è andata decisamente così.

Gratta e Vinci, il colpo online

In pratica ha vinto 2milioni di euro con un Gratta e Vinci senza grattare con la monetina. Ma questo che cosa importa? Niente, zero, praticamente nulla. Due milioni di euro senza nemmeno uscire di casa perché se sei in giro, in uno degli ultimi sabato sera di questa estate che a luglio soprattutto è stata torrida, non pensi proprio ad entrare nella tua applicazione e di comprare un tagliando. A meno che tu non lo veda al tabacchino, quindi le cose in questo caso cambierebbero.

E invece è andata decisamente in questo modo. Un sabato sera per cuori forti e una notte insonne sicuramente. Ma una di quelle notti insonni piacevoli, quelle dove immagino cosa puoi fare con tutti quei soldi che mese dopo mese arriveranno direttamente sul conto corrente. Soldi tantissimi, enormità. Soldi che cambiano davvero la vita. Che storia incredibile.