Superenalotto, se per vincere basta scattare una foto

Superenalotto, quando per vincere o sperare di farlo basta scattare una foto. Ecco la nuova iniziativa lanciata in questi giorni

Sono molti quelli che giocano, quando lo fanno, dei numeri associati a quella che è la propria vita. Ad esempio ci sono i genitori o i nonni che giocano le date di nascita dei figli e dei nipotini – e qualcuno riesce pure nel colpo – e ci sono altri che magari giocano il giorno del proprio compleanno o quello del matrimonio. Insomma, un poco tutti facciamo così.

Ma c”è così come confermato dal sito ufficiale della Sisal, una nuova funzionalità lanciata appunto da chi gestisce i giochi del Lotto e in questo caso del Superenalotto. Basta scaricare infatti l’applicazione di questa ultima lotteria per trovare nella stessa una nuova funzionalità voluta, soprattutto, per assicurare ai proprio clienti un’esperienza distintiva, coinvolgente e davvero personalizzata. Andiamo quindi a scoprire, nel dettaglio, di quello che si tratta. Vi anticipiamo una cosa: basterà scattare solamente una foto oppure scaricarla direttamente dalla propria libreria.

Superenalotto, ecco la nuova iniziativa

L’iniziativa si chiama “YourNumbers” e funziona appunto in questo modo: nel momento in cui decidere di entrare nella vostra applicazione basterà caricare una foto o farla al momento affinché il sistema generi una serie di numeri che sono associati, appunto, a quella situazione di vita che ognuno sta vivendo oppure ha vissuto.

“La funzionalità YourNumbers consente – si legge nel sito ufficiale – di scoprire i numeri che si nascondono dietro ogni momento della vita: il giorno del proprio compleanno, il viaggio tanto atteso, l’acquisto della nuova casa. Tutto, intorno a noi, ha uno o più numeri associati e, da oggi, è possibile scoprirli con YourNumbers”. “L’App SuperEnalotto diventa sempre più divertente ed immersiva, e permette di giocare in modo facile e veloce, dove e quando si vuole, sempre nel rispetto delle buone abitudini di gioco”. Sì, un vero e proprio cambio di passo andando a “colpire” in quelle che, come spiegato all’inizio di questo articolo, sono le abitudini degli italiani. Che quando giocano si affidano sì alla fortuna, ma lo fanno con una certa “cognizione di causa”.