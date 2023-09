Tennis, sorrisi e giravolte fatali: il video di fuoco strega i fan

Tennis, il video su Instagram ha causato in men che non si dica un corto circuito social: è semplicemente incantevole.

Sono in tanti, almeno a giudicare dalle centinaia di commenti che appaiono ogni giorno in calce ai suoi contenuti social, a pensare che dovrebbe cambiare lavoro e concentrarsi su un’altra carriera. Che, anziché dedicarsi al tennis, dovrebbe cercare di debuttare nel mondo della moda.

Ma lei, questa splendida ragazza di origini francesi, ha un sogno nel cassetto che è ben più grande della voglia di diventare famosa. Anche perché popolare, per la verità, lo è già. E poco importa che non abbia un palmares degno di nota, perché può comunque godersi la fama derivante dalla sua attività social e continuare, al contempo, a giocare al suo sport del cuore. Poi, mai dire mai. Il talento ce l’ha e, se saprà coltivarlo come si deve, non è detto che non possa diventare, un giorno, la numero 1. Al momento è ben lontana dal diventarlo, ma di numeri 1 se ne intende ugualmente. Già, perché è della nuova, ma ancora solo presunta, fiamma di Carlos Alcaraz che stiamo parlando.

Gira voce, in maniera peraltro abbastanza insistente, che il campione di Murcia esca con Lola Marandel dallo scorso mese di giugno. Abbiamo addirittura scoperto, grazie alle indiscrezioni di una trasmissione spagnola, che il fenomeno iberico, subito dopo Wimbledon, ha partecipato alla Hopman Cup, a Nizza, solo per poter trascorrere un po’ di tempo insieme a lei.

Tennis, Alcaraz ha ottimi gusti: Lola superstar accende il web

E proprio non ce la sentiamo, in tutta onestà, di dargli torto. Se è rimasto stregato dalla bellezza di Lola Marandel, così come molti altri follower, ha tutte le ragioni di questo mondo. La sua collega, talento in erba, è di una bellezza semplicemente indescrivibile. In una parola, mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lola Marandel (@lolamarandel)

Ecco spiegato, perciò, cosa ci sia alla base del suo successo, del fatto che sui social sia così famosa. I suoi contenuti sono sempre ad alto tasso di fascino e non ci stupisce affatto, stando così le cose, che ogni video e ogni foto vengano puntualmente tempestati di like.

Avrebbe dovuto “avvertire”, però, prima di postare l’ultimo filmato. Avremmo chiamato i pompieri per tempo, se avessimo saputo che avrebbe mandato a fuoco Instagram. Già, con il suo abito illegale di colore nero, scollato sul davanti e anche di lato, è semplicemente incantevole. Ammicca e sorride all’obiettivo, la bella Lola, come se volesse rimarcare come mai, tra tante, Alcaraz abbia scelto proprio lei. E bisogna in effetti ammettere che il ragazzo, oltre al talento, ha anche occhio.