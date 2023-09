Superenalotto, una vincita da film: la mancia mancata e quella promessa

Superenalotto, certe cose non accadono solo nei film: la storia di questi due amici ti lascerà senza parole.

La pizza di Sal, a Yonkers, era rinomata in tutta la contea di Westchester. E ogni volta che il poliziotto Robert Cunningham aveva voglia di una bella margherita preparata ad arte, era lì che si recava. Anche perché, guarda caso, in quella pizzeria lavorava una delle sue migliori amiche: Phillys Penzo.

Una sera, che non sarebbe stata una sera come tante altre, ma loro questo non potevano ancora saperlo, l’uomo si era ritrovato senza contanti. Anziché lasciare la mancia alla sua amica cameriera, aveva quindi deciso di proporle un affare niente male: lui avrebbe giocato al New York State Lotto, che come il Superenalotto italiano prevede l’estrazione di sei numeri e di altri numeri jolly, e avrebbe diviso con lei l’eventuale vincita. Si erano poi salutati tra le risate, convenendo sul fatto che centrare il jackpot potesse abbondantemente sopperire all’assenza della mancia.

L’indomani, all’alba, Phyllis era stata svegliata dal telefono che trillava all’impazzata. Dall’altra parte della cornetta c’era Robert, che la informava del fatto che qualcosa di miracoloso era appena accaduto. Con quella giocata, i due amici avevano vinto nientepopodimeno che 6 milioni di dollari. La cameriera aveva creduto, lì per lì, che il suo amico la stesse prendendo in giro, ma una volta controllati di persona i numeri estratti si era data alla pazza gioia. Come si erano promessi in pizzeria, avevano equamente diviso quella somma stratosferica e deciso di riceverla sotto forma di rendita: avrebbero così ricevuto 280mila dollari l’anno.

Superenalotto, una mancia epica: la loro storia al cinema

Phyllis non avrebbe potuto ricevere una mancia migliore, di certo, ma questo non è l’aspetto più interessante della loro storia. La cosa più eclatante è che questa vincita, che risale al 1984, ha ispirato un film di grande successo che ha incassato qualcosa come 38 milioni di dollari.

Può succedere anche a te, questo il titolo dell’adattamento cinematografico della storia di Robert e Phyllis, è sbarcato nelle sale cinematografiche nel 1994. Tutti erano corsi a vederlo perché incuriositi dalla storia, ma anche per via di un cast assolutamente eccezionale: ad interpretare i due amici c’erano, infatti, Nicholas Cage e Bridget Fonda.

Peccato solo che i due vincitori newyorkesi non siano stati proprio felici di come gli eventi sono stati rappresentati, dal momento che gli sceneggiatori hanno ben pensato di condire il tutto con una storia d’amore. “Una trama ridicola”, avevano detto in più occasioni, sostenendo che il film non rendesse onore alla bella amicizia che li legava. Ma tant’è. Fortuna che la vincita, almeno quella, era reale.