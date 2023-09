Il segreto è nel nome, 75mila dollari in pochi minuti: il colpo è incredibile

Il segreto è nome: 75mila dollari vinti in pochi minuti in questo modo. La storia che arriva dall’America ha davvero un qualcosa di incredibile

Già vincere alla lotteria è qualcosa di incredibile, un sogno che tutti i giocatori hanno nella vita. Figurarsi farlo due volte nello spazio non di pochi anni, ma nemmeno di mesi, e nemmeno di giorni, ma di minuti. Il segreto è nel nome della signore, Victoria Sadler, americana, che è riuscita in questo colpo davvero che ha del clamoroso.

Ma andiamo con ordine, perché c’è una vittoria, la prima, che ha un qualcosa di speciale, di unico: sì, la donna ha giocato alla lotteria i numeri della data di nascita del nipotino. E questa vittoria le ha permesso di incassare la bellezza di 25mila euro. Una bella cifra, che l’aveva fatta contenta e non poco. “Quando ho capito di aver vinto, sono rimasta a bocca aperta” ha detto alla Cnn, e ovviamente non si aspettava quello che sarebbe successo dopo pochi minuti.

Lotteria, ecco la doppia vincita clamorosa

Sì, nel momento in cui è andata a ritirare la prima vincita, ha deciso giustamente di investire anche un’altra piccola somma comprando un altro biglietto. E che cosa è successo con questo secondo biglietto? Ve lo dobbiamo dire davvero? Sì, ve lo diciamo, ha vinto di nuovo, e questa volta non 25mila dollari, ma il doppio: quindi, conti alla mano, e non serve nemmeno la calcolatrice, la donna in pochissimi minuti ha portato a casa 75mila dollari.

Con i soldi, Victoria Sadler ha finanziato un viaggio a Disneyland per tutta la famiglia. Il resto è finito nel conto risparmi e investimenti. Insomma, un poco si è messa le cose a posto. Soldi che di certo non cambiano la vita, non la stravolgono, ma sono utili per togliersi qualche pensiero e magari farli fruttare con qualche giusto investimento, di quelli garantiti dallo Stato americano in questo caso. Rimane il fatto, incredibile. Difficile se non impossibile, anche per quelle che sono le statistiche, riuscire a centrare un qualcosa del genere. Eppure c’è chi ci riesce.