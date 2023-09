Luis Enrique furioso con Donnarumma: il video fa il giro dei social

Luis Enrique, tecnico del Psg, davvero furioso contro Donnarumma. Ecco il video, e la spiegazione, di quello che è successo

Il Psg ha vinto quello che da tutti è considerato il derby di Francia contro il Lione con la prima prova davvero di una squadra allenata da Luis Enrique. Non ha avuto scampo la truppa guidata da Laurent Blanc, che nell’arco del match ci ha capito davvero poco.

I parigini, che hanno cambiato moltissimo in stagione, si sono affidati come al solito a Mbappé, autore di una doppietta: il francese è rimasto sotto la Tour Eiffel nonostante il contratto in scadenza e che con molta probabilità non verrà rinnovato. Ovviamente il Psg qualche tentativo nel corso dell’anno lo farà, ma è difficile far cambiare idea ad un giocatore che è quasi un promesso sposo del Real Madrid. Vedremo. Nel corso dell’estate comunque ha pure tenuto banco quello che è il posto di Gianluigi Donnarumma, che secondo alcuni rumors che poi si sono rivelati infondati, doveva partire. Il portiere ha blindato il posto anche se nell’ultima uscita appunto ha mandato su tutte le furie Luis Enrique. Una sfuriata del tecnico spagnolo ripresa da tutte le telecamere presenti. E il motivo è stato lui stesso a svelarlo alla fine del match.

Luis Enrique, ecco il video della sfuriata

Luis Enrique voleva che Donnarumma tenesse la palla a terra e non rilanciasse. Anche perché la squadra era in gestione e non c’erano motivi per cercare il lancio in profondità. Nel momento della scelta dell’italiano Luis Enrique si è alzato dalla panchina, è volato praticamente a bordo campo, e ha espresso a gesti e a parole tutto quello che era il suo disappunto.

Luis Enrique being angry at Donnarumma because he was not placing the ball on the ground to pass out from the back when the move began that ended up resulting in PSG scoring the 4th goal. 🎥 pic.twitter.com/9FnIUILo6v — PSG Report (@PSG_Report) September 3, 2023

Un video che fa capire come il tecnico spagnolo voglia sempre il massimo dalla sua squadra. Anche e soprattutto quando si vince. Sulla situazione ha inoltre spiegato a fine match che “ci stiamo lavorando”. Di una cosa siamo certi, da questo momento in poi Donnarumma prima di rilanciare un pallone ci penserà almeno un paio di volte.