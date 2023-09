I pronostici di martedì 5 settembre: EFL Trophy e DBU Pokalen

I pronostici di martedì 5 settembre, in Inghilterra scorpacciata di partite nella EFL Trophy, competizione che coinvolge i club di League One e Two.

In attesa degli imminenti impegni delle rappresentative nazionali, in Inghilterra si parte con la fase a gironi dell’EFL Trophy, competizione che coinvolge tutti i club di League One e League Two – il terzo ed il quarto livello del sistema calcistico inglese – oltre a sedici squadre Under 21 dei club della Premier League.

L’ultima edizione se l’è aggiudicata il Bolton, che oggi esordirà con il Salford, club che milita in League Two. I Trotters come nella passata stagione proveranno a conquistare la promozione in Championship, lo scorso maggio sfuggita ai playoff. In campionato il Bolton è partito alla grande, è primo in classifica insieme ad altre tre squadre e dovrebbe debuttare con un successo anche in EFL Trophy, iniziando con il piede giusto la difesa del titolo. Vittoria alla portata pure per il Wrexham, impegnato contro l’Under 21 del Newcastle. Si profila più combattuto il match che vede protagonista il Wimbledon, che una settimana fa ha fatto sudare le sette camicie al Chelsea in League Cup: previsto almeno un gol per parte nella sfida con lo Stevenage.

Pronostici altre partite

In Europa si gioca anche in Serbia: il Partizan fa visita al Radnicki ed ha l’occasione, in caso di vittoria, di scavalcare al secondo posto gli acerrimi rivali della Stella Rossa.

Per chi va a caccia di gol c’è la coppa nazionale danese: si preannuncia particolarmente movimentata la gara tra Skjold Birkerod e Vanlose.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Il B93 Copenaghen vince e segna tra i due i quattro gol in in Bronshoj-B93 Copenaghen, DBU Pokalen, ore 18:30

Vincenti

• Ishoj (in Gorslev-Ishoj, DBU Pokalen, ore 17:00)

• Partizan (in Radnicki-Partizan, Superliga Serbia, ore 18:00) • Wrexham (in Wrexham-Newcastle Under 21, EFL Trophy, ore 20:30) • Bolton (in Bolton-Salford, EFL Trophy, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Skjold Birkerod-Vanlose, DBU Pokalen, ore 17:00

• Barnsley-Grimsby, EFL Trophy, ore 20:30

• Accrington-Carlisle, EFL Trophy, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Wimbledon-Stevenage, EFL Trophy, ore 20:00

• Northampton-Oxford United, EFL Trophy, ore 20:00

Il “clamoroso”

• Nottingham Forest Under 21 vincente in Harrogate Town-Nottingham Forest Under 21, EFL Trophy, ore 20:45