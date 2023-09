Fritz-Djokovic, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Fritz-Djokovic è un match valido per i quarti di finale dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Dopo il grande spavento nel terzo turno contro il suo connazionale Djere, che a sorpresa l’ha costretto a rimontare due set, Novak Djokovic è tornato “cannibale” e non ha concesso quasi nulla nella sfida valida per gli ottavi di finale dello US Open ’23 al croato Gojo, annichilito dopo soli tre parziali (6-2 7-5 6-4).

Stavolta il ventitré volte campione Slam non ha corso alcun pericolo, dominando il match dall’inizio alla fine e chiudendo la pratica in due ore e mezza. Per la tredicesima volta in carriera, dunque, Nole accede ai quarti del Major statunitense, al quale lo scorso anno non partecipò a causa della decisione del governo degli Usa di non concedere il visto ai non vaccinati contro il Covid-19. L’obiettivo minimo è ovviamente la finale, dove a meno di improbabili ribaltoni, dovrebbe arrivare senza grossi problemi. Gli ultimi due ostacoli che lo separano dall’ultimo atto – in tanti sognano un’altra sfida epica con Carlos Alcaraz – sono gli americani, sorteggiati quasi tutti dal suo stesso lato di tabellone.

Nole non ha mai perso contro Fritz

Nell’altro quarto di finale si sfideranno Shelton e Tiafoe, mentre Djokovic se la vedrà con il numero nove al mondo Taylor Fritz.

Il numero uno degli Stati Uniti finora sul suo percorso non ha trovato avversari irresistibili ed è arrivato tra i primi otto senza perdere neanche un set. Il match più combattuto è stato quello con lo svizzero Stricker, giustiziere di Tsitsipas nel secondo turno. L’elvetico gli ha dato più filo da torcere rispetto a Johnson e Varillas, che invece si erano limitati a vincere pochi game. Fritz non si era mai spinto così lontano allo US Open e giocherà i quarti di finale di uno Slam per la seconda volta in carriera. Il bilancio dei precedenti con Djokovic è impietoso: su sette incontri, dal 2019 ad oggi, lo statunitense non è mai riuscito a spuntarla. Fritz ha vinto solo due set contro Nole, entrambi agli Australian Open 2021.

Dove vedere Fritz-Djokovic in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dello US Open tra Taylor Fritz e Novak Djokovic sarà trasmesso martedì 5 settembre in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Fritz e Djokovic anche in diretta streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 19:15(ora italiana).

Fritz-Djokovic: il pronostico

I precedenti parlano chiaro. Così come il match di Cincinnati dello scorso 19 agosto, con Djokovic che ha letteralmente spazzato via l’americano con un netto 6-0 6-4. Fritz ha giocato bene finora ma per battere il serbo dovrebbe andare oltre i propri limiti. Nole favorito in una gara in cui il numero di game complessivi dovrebbe essere inferiore a 36.