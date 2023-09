Tennis, la stagione finisce in bellezza: trikini minimal e lato B esagerato

Tennis, la stagione si chiude in bellezza per l’affascinante giocatrice che, sui social, ha sfoggiato un trikini da far girare la testa.

Il suo nome non spiccherà tra quelli delle tenniste in cima al ranking mondiale. Eppure, negli ultimi tempi, la giocatrice ha attirato parecchio le attenzioni dei tifosi. A partire dai primi traguardi raggiunti sul campo: il suo debutto nel circuito professionistico non risale a molto tempo fa (complice un infortunio che l’ha costretta a rinunciare alle competizioni) ma ha già dimostrato di essere molto determinata.

Le sue doti sono rimaste “nascoste” a lungo, tuttavia ora per lei è arrivato il momento di far vedere quanto vale. Lola Marandel ce la sta mettendo tutta per scalare la classifica mondiale. E, sebbene al momento si trovi solamente alla posizione numero 1073 del WTA, gode già di una notevole popolarità tra gli appassionati di tennis. In particolare sui social, dove si è ormai affermata come una vera e propria star.

La giovane atleta è molto attiva online ed è riuscita a costruirsi un seguito notevole, sia su Instagram che su TikTok. Lola non si limita a mostrarsi durante i match e gli allenamenti: la tennista interagisce ogni giorno con i follower condividendo la sua quotidianità con questi ultimi e tenendoli sempre aggiornanti. Sono tantissimi i fan che si sono affezionati alla giocatrice, la quale ha fatto breccia nei loro cuori grazie alla sua simpatia e al suo charme.

Tennis, relax in barca per Lola Marandel: il trikini conquista i social

La tennista originaria di Nancy ha conquistato il pubblico tramite i suoi post e le sue storie. Lola Marandel è dotata di una bellezza impossibile da non notare, che negli ultimi tempi sembrerebbe aver stregato anche un celebre collega. Stiamo parlando dello spagnolo Carlos Alcarez.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, avrebbe iniziato a frequentare proprio la bella giocatrice. A quanto pare, la partecipazione alla Hopman Cup del tennista sarebbe stata un pretesto per incontrare Lola. I due si sarebbero conosciuti sui social, facendo partire tutto da qualche like, per poi iniziare a sentirsi con sempre più frequenza.

E ora avrebbero cominciato ad uscire insieme. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la notizia ma, in base a quanto riferito da una fonte, si starebbero frequentando già da qualche tempo. Intanto, entrambi si dedicano alle rispettive carriere.

Alcaraz è impegnato agli US Open, mentre la Marandel negli scorsi giorni ha preso parte al torneo ITF Tunisia, venendo eliminata agli ottavi di finale. Sui social continua a condividere foto mozzafiato, tra le quali spicca proprio lo scatto che vi proponiamo: la giocatrice si è concessa una giornata in barca, sfoggiando un trikini che le sta veramente d’incanto. Con quelle curve, ha mandato il web in delirio.