Federica Masolin, una Venere in bikini: fan in subbuglio

Federica Masolin, l’estate sta volgendo al termine ma la conduttrice non ha ancora smesso di sorprendere i fan con i suoi scatti. In bikini, è come una Venere.

Nella giornata di domani riprenderà il MotoGP, con tappa in Austria. E dopo aver trascorso una magnifica estate a Formentera, insieme alle persone più care, l’amatissima Federica Masolin si sta preparando per il suo grande ritorno. I fan della conduttrice, volto della Formula 1 di Sky Sport, non vedono l’ora di poterla seguire nuovamente. Nel frattempo, la splendida giornalista non perde mai occasione per sorprenderli con scatti da urlo.

Nata a Milano nel 1985, Federica Masolin è una delle conduttrici più apprezzate e seguite del momento, soprattutto dagli amanti dei motori e dello sport. Lei stessa ha iniziato ad appassionarsi quando era solamente una bambina, grazie allo zampino del padre, che la portava a seguire i più disparati eventi sportivi, così da evitare di farla litigare con la sorella minore, della quale era particolarmente gelosa.

All’età di 20 anni la conduttrice è entrata a far parte della famiglia di Sky Sport, inizialmente grazie ad uno stage. Il suo talento e la sua dedizione le hanno permesso di farsi strada e di ritagliarsi uno spazio sempre più grande, affermandosi come uno dei volti più amati (e desiderati) dell’emittente.

Federica Masolin, la foto immersa nell’acqua scatena le reazioni dei fan

Dopo essersi dedicata alla pallavolo (coprendo la Serie A1 dei campionati maschile e femminile), ha iniziato a condurre quelli di calcio e avvenimenti come le Olimpiadi di Londra del 2012 e di Sochi due anni più tardi. Nel 2014 è arriva la svolta per lei. Federica è stata scelta per la copertura della Formula 1.

Da allora, ne è diventata la principale conduttrice facendo breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Sono tantissimi i fan che la seguono con dedizione e che non perdono mai occasione per dimostrare il loro affetto alla giornalista. La Masolin ha fatto colpo in pieno sul suo pubblico e possiamo dire che il suo fascino ha contribuito molto.

La conduttrice è sempre stata dotata di una bellezza impossibile da non notare e, da diverso tempo a questa parte, è diventata una vera e propria diva dei social. Resistere allo charme di Federica è una dura impresa. Lo sanno bene i telespettatori che, davanti ad ogni suo nuovo post, rimangono a bocca spalancata.

La foto che vi proponiamo in questo articolo è apparsa negli scorsi giorni sul seguitissimo profilo Instagram della conduttrice, la quale ha condiviso una carrellata di foto scattate durante il suo soggiorno a Formentera. Immersa nell’acqua, con il suo sorriso raggiante e il suo sguardo profondo, ha mandato il social in delirio.