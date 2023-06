Tennis, Lola show in mezzo alle dune: bikini spaziale

Tennis, la bella Lola ha deciso di regalare uno show unico ai fan, sfoggiando un bikini spaziale sui social.

La giovane promessa del tennis si sta facendo strada nel mondo dello sport e non solo. Oltre alla carriera di atleta, infatti, si dedica molto ai social, ormai diventati il suo regno. La meravigliosa Lola ha fatto colpo su migliaia e migliaia di utenti e i suoi profili Instagram e TikTok sono entrambi seguitissimi. Qui condivide quotidianamente foto e video in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

La giocatrice di origine francese sta facendo parlare molto di sé in quest’ultimo periodo. Lola Marandel ha da poco debuttato nel circuito professionista, dopo essere stata costretta a rinunciare alle competizioni per via di un infortunio, ed è agguerrita a scalare la classifica mondiale. Classe 2022, ha già ottenuto i suoi primi risultati importanti – tra i quali spicca la vittoria del suo primo titolo juniores nel 2019 – attirando l’attenzione dei tifosi.

A questi ultimi non è sfuggito un dettaglio sicuramente innegabile. Stiamo parlando del fascino della tennista, dotata di una bellezza naturale e magnetica alla quale è veramente impossibile resistere. Capelli scuri, lineamenti scolpiti, sguardo profondo e fisico da urlo: la splendida Lola è destinata a salire sul podio delle giocatrici più affascinanti di sempre, al pari di campionesse internazionali come Eugenie Bouchard o Sofya Zhuk.

Tennis, camicia sbottonata e bikini: Lola Marandel incanta tutti

Nel 2020 Lola ha debuttato nel tennis professionistico e, oggi, continua a portare avanti la sua passione con determinazione. Tuttavia lo sport non è l’unica attività a cui si dedica: la giovane atleta è una vera e propria star del web, che utilizza quotidianamente per interagire con i suoi fan. Su TikTok in particolare ha raggiunto un seguito notevole grazie ai video in cui si cimenta in brevi coreografie o nei quali riprende le challenge del social.

L’atleta ha conquistato tantissimi utenti con la sua simpatia e il suo fascino ha certamente contribuito alla sua popolarità. Di recente è tornata ad attirare l’attenzione dei follower con i suoi fantastici contenuti. Questa volta a finire sotto i riflettori è stato uno scatto in bianco e nero nel quale è a dir poco meravigliosa.

Il suo sorriso raggiante ha fatto sciogliere i fan, i quali si sono potuti rifare gli occhi davanti al suo bellissimo fisico. Nella foto, infatti, Lola indossa solamente un costume abbinato ad una camicia che ha lasciato aperta, sfoggiando le sue curve strepitose. Uno spettacolo che i fan hanno gradito parecchio.