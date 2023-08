Camila Giorgi, riflesso tentatore: la minigonna estrema ammalia i fan

Camila Giorgi, il selfie allo specchio manda in orbita i fan: l’outfit total white è il più sexy di sempre.

A New York, si sa, tutto è possibile e tutto è concesso. Non c’è limite all’immaginazione, men che meno quando si parla di look e di abbigliamento. La Grande Mela, in quanto tale, è pertanto il luogo ideale in cui sperimentare e, perché no, in cui giocare con la moda e con le nuove tendenze.

Ed è per questo motivo, probabilmente, che ogni volta che mette piede nella città che non dorme mai Camila Giorgi dà il meglio di sé. I suoi outfit non sono mai banali e scontati, anzi. Indipendentemente da dove si trovi, la tennista originaria di Macerata trova sempre il modo di valorizzarsi al meglio e di esplorare le infinite soluzioni a disposizione dei fashionisti. A Manhattan, però, fa addirittura di più. Lei, che la moda la ama con tutta se stessa, al di là dell’Oceano può esprimere senza remore il suo modo di essere.

Lo dimostra il fatto che lo scorso anno, in occasione dello Us Open, abbia sfoggiato il completo sportivo più audace che la storia dello sport ricordi. Mamma Claudia, designer del marchio di famiglia, aveva creato per la splendida figlia un kit in pizzo nero che poco spazio lasciava all’immaginazione. E quando Camila era scesa in campo, erano rimasti tutti senza parole, non fosse altro per il modo, sicuramente inedito, in cui quella divisa coniugava il bisogno di comfort alla voglia di esprimere la sua femminilità prorompente.

Camila Giorgi, dal pizzo nero al total white è un attimo

E così, come vuole la tradizione, anche quest’anno ha deciso di ammaliare New York con una serie di outfit che faremo certamente fatica a dimenticare. Come quello, per l’appunto, che ha sfoggiato in uno scatto pubblicato nelle scorse ore sul suo social network preferito, vale a dire Instagram.

Se 365 giorni fa aveva optato per la sobria e raffinatissima eleganza del total black, stavolta si è orientata su qualcosa di completamente diverso. Il suo look era bianco dalla testa ai piedi e caratterizzato dai tessuti pregiati che tanto sembrano piacerle. La t-shirt in sé è relativamente semplice, mentre la gonna è il vero punto focale di questo completo.

A balze, dal design ricercatissimo, è talmente corta da stuzzicare senza troppa fatica la fantasia dei fan. Bianche anche le sneakers, che con tutto quello che c’è da vedere passano però, chiaramente, inosservate. E la medaglia al look più cool dello Us Open, potete scommetterci, va ancora una volta alla Giorgi.