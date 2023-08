Sì Taremi e no Amrabat: “Il colpo del Milan è in dirittura d’arrivo”

L’affare è in chiusura: il Milan sta per acquistare l’attaccante iraniano Mehdi Taremi, mentre sembra impossibile l’arrivo in prestito di Amrabat.

Carlo Pellegatti, giornalista e volto noto del calcio in tv, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare dell’ultimo acquisto del Milan. La trattativa rossonera con il club portoghese è sostanzialmente chiusa.

A questo punto mancano solo i dettagli per il trasferimento di Taremi a Milano per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus. Per l’iraniano è già pronto un triennale da circa 2 milioni a stagione, più bonus.

“Per Taremi si stanno scambiando i documenti proprio adesso“, ha rivelato Pellegatti. “Si fa così di solito. Non è ancora ufficiale, ma si tratta di un colpo in dirittura d’arrivo. Si parla di 15 milioni più 3. Il Milan non si è mai spinto oltre questa cifra, ed è stato aiutato dal fatto che non si è presentato nessun altro club sull’attaccante iraniano”.

“Taremi arriva di sicuro, ma c’è in giro anche una voce su una trattativa per Amrabat. Si parla del marocchino in prestito al Milan. Vi posso ufficialmente smentire la notizia“, ha continuato il giornalista. “Ho chiesto conferme ai rossoneri e mi è arrivata una secca smentita. Quindi niente prestito”.

Teremi al Milan: “I rossoneri ora più forti fisicamente“

Secondo Pellegatti è impossibile dire, a oggi, che il Milan si sia rinforzato meglio o peggio dell’Inter. L’una e l’altra, per il giornalista, si sono rinforzate secondo le richieste tecniche imposte dagli allenatori. “Poi dipende dal contributo delle seconde linee. Il Milan vuole essere più forte fisicamente, in passato ha sempre sofferto la fisicità dell’Inter. In questo momento però è difficile dire chi sia più forte tra Milan e Inter. Io mi tengo il Milan”.

“Guendouzi è molto forte, continuo, presente. In Champions League è stato sfortunato, sono contento di vederlo in Italia e spero possa dimostrare anche qui quello che mi ha sempre trasmesso quando l’ho visto giocare”.

In uscita, Pellegatti punta su un interesse del Burnely per l’esubero in attacco. “Origi potrebbe andare al Burnley allenato da Kompany, belga. Questo può aiutare nella buona riuscita dell’operazione, è una opzione plausibile”.

“Con Taremi, Okafor diventa il terzo centravanti e può anche ricoprire il ruolo di esterno sinistro. Il Milan lo ha preso come quando io compro il cavallo dello sceicco. Essendo un cavallo tardivo, lo sceicco si era stufato e lo ha messo sul mercato ad un prezzo di saldo. Così ha fatto il Milan con Okafor. Dovesse andar male, si può rivendere a cifre vantaggiose”.