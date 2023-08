Humbert-Berrettini, una sfida “bellissima” | Melissa e Margot due wag irresistibili

Humbert-Berrettini, quanta bellezza tra gli spalti. Non solo Melissa Satta: anche la fidanzata del francese è incredibilmente affascinante.

C’erano una volta e un francese e un italiano. Potrebbe sembrare l’incipit di una barzelletta, ma no, non lo è. È “solo” l’inizio dello Us Open, quarto e ultimo Slam dell’anno, nel cui esordio si sfideranno Ugo Humbert, numero 33 del ranking Atp, e Matteo Berrettini, che a causa dei ripetuti infortuni e stop è scivolato in 36esima posizione.

I due tennisti si sono già affrontati due volte in carriera e, in entrambe le occasioni, l’azzurro aveva avuto la meglio. Questo non significa che avrà vita facile contro il suo avversario d’Oltralpe, naturalmente. Il martello romano dovrà rispolverare la migliore versione di sé, per imporsi e per proseguire il suo viaggio al Flushing Meadows. Impossibile, date le troppe incognite, prevedere come possa andare a finire. Di certo, però, c’è che sarà una sfida molto affascinante. Perché di bellezza, sugli spalti newyorkesi, ce ne sarà in abbondanza.

Le due fidanzate degli atleti in questione contribuiranno ad innalzare notevolmente, infatti, i livelli di sex appeal nel campo che sarà riservato a questo match valido per il primo turno. La dolce metà di Berrettini non ha bisogno di presentazioni, non in Italia quanto meno. Tutti sanno chi è, non fosse altro per il fatto che era famosa molto prima che lo stesso Matteo divenisse a sua volta un personaggio così popolare. Melissa Satta è un’ex velina, oggi conduttrice e showgirl, la cui bellezza non è comprensibilmente mai passata di moda. Ma chi è, invece, la ragazza che ha fatto breccia nel cuore del giocatore francese?

Humbert-Berrettini, le fidanzate dei due tennisti vi faranno perdere la testa

Il suo nome è Margot Moretto e, nel momento in cui vi imbatterete nelle sue foto, vi pentirete di non averla conosciuta prima. La sua è una bellezza più unica che rara e se ne accorgeranno ben presto gli spettatori che si godranno il match se, come pensiamo, i cameraman indugeranno spesso su di lei.

Lady Humbert è una modella ed influencer, francese come il suo Ugo. È testimonial di diverse aziende cosmetiche, ma si è di recente laureata in Giurisprudenza ed è probabile, di conseguenza, che lasci i set fotografici per praticare l’attività forense. Da settembre frequenterà l’Istituto nazionale di formazione notarile, per cui è evidente che voglia continuare a crescere e a farsi un nome in questo ambito.

Margot e Ugo stanno insieme da due anni e avevano ufficializzato la loro relazione postando, nel dicembre del 2021, un selfie che li ritraeva insieme a Saint-Tropez. Da quel momento in poi, non si sono più lasciati.