Hanfmann-Sinner, US Open: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Hanfmann-Sinner è un match valido per il primo turno dello US Open: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner fa ritorno a New York a distanza di un anno da quella memorabile battaglia con Carlos Alcaraz nei quarti di finale, quando il famoso errore sul match point gli precluse le porte della semifinale dello Slam statunitense (e forse anche la vittoria del titolo).

Da allora di acqua ne è passata parecchia sotto i ponti: l’azzurro sta facendo una grande stagione – quarto nella Race – ed arriva nella Grande Mela sulle ali dell’entusiasmo, oltre ad un bagaglio zeppo di aspettative. Due settimane fa ha finalmente sfatato il tabù Masters 1000, aggiudicandosi il torneo di Toronto e diventando il secondo italiano di sempre dopo Fognini a vincere un titolo così prestigioso. Una vittoria fondamentale soprattutto dal punto di vista simbolico, visto che l’altoatesino aveva sfiorato più volte il successo in uno dei tornei più importanti del circuito. Tuttavia, Sinner non è riuscito a ripetersi nella settimana successiva a Cincinnati, facendosi sorprendere al secondo turno dal serbo Lajovic. Sconfitta inaspettata ma che rientra comunque nell’ordine delle cose, se teniamo conto del fatto che il numero uno d’Italia era sbarcato nella città dell’Ohio un po’ a corto di energie.

Sinner, un tabellone da brividi

Non fortunatissimo nel sorteggio, il 22enne azzurro è capitato nella parte di tabellone in cui ci sono tutti i più forti, ad eccezione di Novak Djokovic.

In un ipotetico ottavo di finale potrebbe vedersela con il rinato Alexander Zverev ed in caso di passaggio del passaggio del turno andrebbe in scena, molto probabilmente, un altro episodio della rivalità con Alcaraz, la rivincita dello scorso anno. Insomma, per bissare la semifinale di Wimbledon – due mesi fa Sinner arrivò per la prima volta tra i primi quattro in uno Slam – servirà la miglior versione del nativo di San Candido. Occhi aperti già al primo turno, dunque: per lui c’è il tedesco Yann Hanfmann, numero 54 al mondo. Il giocatore originario di Karlsruhe si sente più a suo agio sulla terra battuta ma se sottovalutato potrebbe rivelarsi insidioso anche su superfici veloci. Rivedibile, ad ogni modo, l’inizio della sua stagione sul cemento. A Cincinnati e a Winston-Salem è stato eliminato in entrambe le occasioni al primo turno, rispettivamente da McDonald e da Cerundolo jr.

Dove vedere Hanfmann-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno dello US Open tra Yann Hanfmann e Jannik Sinner sarà trasmesso nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto in chiaro ed in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la Hanfmann-Sinner anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP). L’incontro non inizierà prima dell’01:00 (ora italiana).

Hanfmann-Sinner: il pronostico

Le due settimane di riposo dovrebbero aver consentito a Sinner di riprendere fiato dopo il trionfo di Toronto. L’altoatesino non dovrebbe farsi impensierire da Hanfmann, mai affrontato in carriera. Il tedesco, peraltro, è fuori dal suo habitat naturale, la terra. Ma il fatto che in due non si siano mai affrontati fa pensare ad una partita più lunga del previsto, con l’azzurro che all’inizio avrà bisogno di carburare. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se Hanfmann si aggiudicasse almeno un set.